Singin’ in the Streets, dodici concerti gratuiti a Pescara: dove e quando

Nuova rassegna musicale in programma dal 10 luglio al 29 agosto a piazza Salotto e alla Nave di Cascella. Partirà anche una raccolta fondi a favore del reparto di Pediatria dell’ospedale civile di Pescara

PESCARA – Dalla proficua collaborazione dell’assessorato al Turismo e Grandi eventi del Comune di Pescara e dell’EMP Ente manifestazioni pescaresi nasce una nuova rassegna musicale dal titolo Singin’ in the Streets, dodici concerti, tutti gratuiti. La rassegna, che unisce diversi generi e stili musicali, si svolgerà dal 10 luglio al 29 agosto in due dei luoghi più identitari della città – piazza Salotto e la Nave di Cascella – ripopolando così il cuore cittadino, rimasto a lungo silenzioso durante il lockdown.

I concerti vedono protagonisti gli artisti locali, soprattutto i giovani musicisti, particolarmente colpiti dall’emergenza sanitaria e dalla relativa crisi lavorativa.

“In questo senso – ha affermato l’assessore al Turismo e Grandi Eventi, Alfredo Cremonese – vogliamo da una parte dare un’opportunità concreta di lavoro al mondo dello spettacolo, dall’altra offrire un valido aiuto alla ripresa del commercio e del turismo. Inoltre – ha aggiunto – non meno importante è la volontà dell’amministrazione di creare finalmente il binomio Spettacolo & Shopping, anche di sera, con i negozi aperti fino a mezzanotte. È necessario in tal senso un cambio di mentalità”.

E non manca la solidarietà: “Abbiamo deciso di affiancare all’aspetto culturale e dell’intrattenimento – presegue l’assessore – quello sociale, facendo partire una raccolta fondi. Il ricavato verrà donato all’ospedale di Pescara, in particolare al reparto di Pediatria”. Per questo era presente in conferenza anche la responsabile del reparto, la dott.ssa Rita Greco: “con il ricavato raggiunto, vorremmo comprare un monitor multiparametrico, in grado cioè di rilevare i valori vitali, come la pressione e l’ossigenazione del sangue. Confidiamo nella collaborazione del pubblico e di chiunque vorrà partecipare”.

Ha poi illustrato il programma della rassegna Angelo Valori, presidente EMP, in veste di padrone di casa: “Già il titolo scelto rende chiaro lo spirito dell’iniziativa. Abbiamo preso spunto da una famosa canzone dei primi anni ’60 Dancing in the Street, che immaginava una città invasa da persone felici, che danzano e si muovono a suon di musica. Una città in cui regnano l’allegria, lo stare insieme, il sentirsi uniti. Con questo ciclo di concerti vogliamo tornare a far battere il cuore della città e la musica, linguaggio universale per eccellenza, gioca un grande ruolo”.

La rassegna prova dunque ad incarnare la voglia e il bisogno di aggregazione e ripresa socio-economica. Tar i nomi in arrivo, anche Piero Mazzocchetti che in conferenza ha deliziato il pubblico presente intonando la colonna sonora di Nuovo Cinema Paradiso, un omaggio al grande maestro Ennio Morricone. Sul palco anche Francesco Mammola al mandolino.

Il concerto di Mazzocchetti per Singin’ in the Streets è in programma per il 7 agosto con That’s amore, un live arricchito dalla performance di due ballerine, con piano, fisarmonica, mandolino, basso e batteria. Grande attesa anche per Paolo Giordano, considerato uno dei più innovativi chitarristi acustici moderni, maestro del fingerstyle, il primo in Italia a sperimentare tapping e tecniche percussive avanzate; le Pop Harps, un gruppo di giovani arpiste di formazione classica che ha debuttato nel 2017 intraprendendo un percorso artistico di profondo e restituendo, oltre al più tradizionale suono dell’arpa, anche insoliti suoni bassi e metallici. Le Pop Harps sono Elena Cacciagrano, Letizia Caramanico, Sonia Crisante e Benedetta Tranquilli; il Contemporary Vocal Ensemble acclamato gruppo vocale con sezione ritmica, formato da sedici studenti e diplomati in POP e JAZZ al Conservatorio di Pescara, che propone brani tratti dal repertorio Pop/Soul/Funk internazionale; la Billy Bross Orchestra di Maurizio Meterangelo e Roberta Bevilacqua, coppia nella vita e nell’arte che guida un’elegante, sgargiante e folle orchestra di nove hepcats e una lady, immersi nello Swing; il trio delle Sorelle Rossetto (Gabriella Profeta, Marta Pietrosanti e Giorgia Bellomo), pronte a raccontarvi le storie delle nostre nonne e delle donne del passato, tra tradizione elettroswing.

CALENDARIO CONCERTI

Ecco il calendario completo dei concerti, che saranno tutti ad ingresso libero con inizio alle 21.30. Dal 10 luglio al 15 agosto appuntamento in piazza Salotto. Dal 21 al 29 agosto alla Nave di Cascella:

LUGLIO

10 Paolo Giordano & Silly Crimes

11 Jamiroplay Jamiroquay Tribute Band

24 Contemporary Vocal Ensemble

25 Pop Harps

AGOSTO

7 Piero Mazzocchetti That’s Amore

8 Le Sorelle Rossetto Italian Swing Vocal Trio Gianluca Lusi & Walter Ricci 4tet

14 Prendila Così Battisti/Mogol Tribute Band

15 Billy Bros Swing Orchestra

21 KOM Vasco Tribute Band

22 Big Years – Vai mò Pino Daniele Tribute Band

28 I Taglia 90

29 Scena Muta Italian Cover Band – Paintbox Pink Floyd Tribute Band