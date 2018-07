Spoltore, rifiuti: il sindaco commenta i finanziamenti per i Centri di raccolta

SOLTORE (PE) – Il sindaco Luciano Di Lorito commenta i finanziamenti per i centri di raccolta presentati ieri mattina in conferenza stampa dalla Regione Abruzzo: “il completamento della così detta ”rete regionale del riciclo” è un obiettivo che non può più attendere” sottolinea “e Spoltore intende continuare ad essere un modello da seguire per quanto riguarda la raccolta differenziata dei rifiuti e la trasformazione degli stessi da problema a risorsa”.

Da molti anni a Spoltore la raccolta stradale non è più attiva per nessun nucleo familiare: in dieci anni la quota di raccolta differenziata è così passata dal 32% a circa il 70%.

Adesso si punta a un nuovo piano in grado di valorizzare i meccanismi dell’attuale raccolta porta a porta che ha ottenuto risultati lusinghieri, introducendo tecnologie innovative di gestione dei servizi ambientali in grado trasformare la tassa sui rifiuti in una tariffazione puntuale secondo il sistema denominato Pay-As-You-Throw: “meno rifiuti si producono, meno si andrà a pagare. Un importante passo in avanti verso una più razionale gestione dei tanti materiali che utilizziamo e consumiamo nella vita quotidiana: senza dubbio introdurre un meccanismo del genere servirà anche a limitare gli sprechi, i consumi inutili e l’inquinamento complessivo del nostro ambiente, favorendo scelte sostenibili”.

Secondo i dati dell’Osservatorio regionale sui rifiuti e i dati nazionali dell’ISRPA, Spoltore è ai primi posti per il raggiungimento della quota del 65% di differenziata già nel 2015 ed un costo medio, per i servizi di igiene urbana, più basso, per classe di popolazione, di circa il 30%.