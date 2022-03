Simona Molinari in concerto al Teatro Massimo di Pescara il 7 maggio

PESCARA – In attesa dell’uscita del suo nuovo album “Petali”, previsto il 1° aprile, Simona Molinari ha annunciato una serie di concerti in club e teatri italiani, tra cui quello di sabato 7 maggio alle 21:30 al Teatro Massimo di Pescara, per poi proseguire in altre prestigiose location in questo 2022 che si prevede ricco di impegni per l’Artista.

Quella sul palco sarà una Simona Molinari nuova, tornata sulla scena dopo un’evoluzione personale e artistica che l’ha portata ad esplorare nuovi mondi musicali e ad esprimere se stessa in maniera più intima, senza sovrastrutture.

I biglietti per il concerto di Pescara, organizzato dalla Best Eventi, sono disponibili sui circuiti TicketOne www.ticketone.it e Ciaotickets www.ciaotickets.com (online e punti vendita): platea primo settore 40,25 – platea secondo settore 34,50 (diritti di prevendita inclusi).

Info: 085.9047726 www.besteventi.it