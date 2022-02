Silvio Raffo a Pescara per la presentazione del libro: ecco quando

Venerdì 25 febbraio presenterà “Gli angeli della casa” mentre sabato 26 si terrà la proiezione del film basato sull’omonimo romanzo

PESCARA – Silvio Raffo, poeta, traduttore, saggista e drammaturgo, con all’attivo più di dieci romanzi, ha pubblicato raccolte di poesie e collabora a trasmissioni radiofoniche e televisive. Sarà a Pescara, su invito dell’associazione A.C.M.A. (Associazione Cinematografica Multimediale Abruzzese) venerdì 25 febbraio 2022 alle ore 18:00 presso la libreria Ubik in via Firenze n° 209 a Pescara per presentare il suo romanzo “Gli angeli della casa”, edizioni Elliot. Immersa nell’atmosfera tra il gotico e la Nouvelle Vague della costiera bretone si trova la Casa dell’Incontro, casa-famiglia che ospita un gruppo di giovani “disadattati”. Vi lavora un’équipe di medici e insegnanti alquanto variegata, guidata da un losco direttore..

Il giorno successivo, sabato 26 febbraio alle ore 17.30, presso l’Auditorium Cerulli La Casa delle Arti in via Francesco Verrotti n° 42 a Pescara si terrà la proiezione del film “La voce della pietra” basato sull’omonimo romanzo di Silvio Raffo.

Regia di Eric D. Howell. con Emilia Clarke, Marton Csokas, Caterina Murino, Kate Linder, Lisa Gastoni. Remo Girone. Titolo originale: Voice From the Stone. Genere Drammatico, Thriller – USA, 2017, 94’. Distribuito da Film & TV House. Tra gli interpreti Emilia Clarke, resa famosa per la serie “Il trono di spade”.

Nella Toscana degli anni Cinquanta, la storia di una giovane governante che si trova coinvolta in un insolito caso di un bambino che si rifiuta di parlare in seguito alla morte della madre avvenuta pochi mesi prima. Ma il suo silenzio forzato e autoimposto si rivelerà essere ben più di un semplice capriccio.

Il film è basato sull’omonimo romanzo di Silvio Raffo pubblicato nel 1997: “Libro di inconsueto fascino sia per esemplarità di motivi romanzeschi, sia per densità di valori simbolici. Tutto collabora al coinvolgimento emotivo del lettore” (Vittorio Spinazzola).

Battezzato da Muriel Spark l’Edgar Allan Poe italiano, con La voce della pietra Silvio Raffo ha scritto non solo un thriller fantastico decisamente unico nel suo genere, ma anche uno struggente poema in prosa sull’immortalità dell’amore materno (finalista al Premio Strega nel 1997).

Questi due incontri con Silvio Raffo sono promossi dall’A.C.M.A. – Associazione Cinematografica Multimediale Abruzzese che quest’anno è giunta al suo ventiduesimo anno di attività, e sono in attesa della definizione della nona edizione di DOCudi’ – concorso di cinema documentario che si svolgerà in città.

Silvio Raffo. Poeta, traduttore, saggista e drammaturgo, ha al suo attivo più di dieci romanzi, tra cui La voce della pietra (finalista al Premio Strega nel 1997) da cui è stato tratto l’omonimo film di Eric Howell con Emilia Clarke, Il segreto di Marie-Belle (Eliot 2019) vincitore del premio Lord Byron e Lo specchio attento (Eliot 2020).

Ha curato, sempre per Eliot, L’amore che non osa che presenta per la prima volta in Italia le poesie di Alfred Douglas, e Natura, la più dolce delle madri, una raccolta di poesie di Emily Dickinson e, per Castelvecchi, un’antologia della poesia italiana contemporanea, Muse del disincanto (2019). Ha collaborato a trasmissioni radiofoniche e televisive.