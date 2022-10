Silvia Molesini nel primo appuntamento con il FLAP a Pescara

PESCARA – In attesa della sua ventesima edizione, in programma dal 10 al 13 di novembre, il FLA – Festival di Libri e Altrecose scalda i motori con il FLAP, una quattro giorni tutta dedicata alla poesia che si svolgerà dal 7 al 10 di ottobre in quattro spazi d’arte della città di Pescara.

Il primo dei quattro appuntamenti in cartellone, tutti alle 18:30 e tutti ad ingresso gratuito, è previsto per venerdì 7 ottobre presso GArt Gallery, in via Gobetti 116 a Pescara: protagonista sarà Silvia Molesini che dialogherà con Barbara Giuliani, direttrice artistica del FLAP. Classe 1966, psicoterapeuta, Silvia Molesini vive e lavora a Costermano sul Garda. Ha pubblicato numerose raccolte poetiche, tra cui Nuova Noia, L’indivia, Il corpo recitato, Lezioni di vuoto, Cahier de doléances, 13 algebriche mistiche, Un Es opaco, Mazzo di fiorellini, Dentro il tuo occhio nero dormiamo. Nel 2020 ha vinto la sesta edizione del premio Arcipelago Itaca per la poesia inedita ed è coinvolta nel progetto di diffusione poetica orale Letteratura Necessaria curato da Enzo Campi.

Barbara Giuliani, nata a Pescara nel 1979, è da venti anni nel mondo della poesia italiana. Ha frequentato il collettivo Voici la Bombe e Cochonnerie Labile e ha fondato due piccole case editrici, Barrette Indipendenti e le edizioni trepuntinidisospensione. Redattore per la sezione Poiein della rivista Neutopia, da gennaio 2019 insegna scrittura poetica presso la Scuola Macondo di Pescara. Ha pubblicato Bergamo Mantova solo andata, Floppy, Cloroformio, L’Aria Rancida, Bianca.

L’incontro sarà ospitato all’interno della GArt Gallery, una galleria d’arte indipendente che espone opere di artisti contemporanei in edizione limitata. Fondata da Francesco Di Matteo, la galleria è animata da un profondo spirito innovativo, dalla continua ricerca di nuove estetiche creative di artisti emergenti, e propone anche pezzi del patrimonio artistico del recente passato in un luogo sempre stimolante e appassionato.

I prossimi appuntamenti del FLAP: sabato 8 ottobre presso lo YAG/Garage in via Caravaggio 125, Rosaria Lo Russo parlerà della sua ricerca e di poesia e performance con Matteo Auciello; domenica 9 ottobre Sonia Caporossi discuterà del suo studio lirico e di critica poetica con Michele Piciocco nello spazio ƎMERGE Space Project, in via Tiburtina Valeria 75; lunedì 10 ottobre Francesca Genti racconterà il suo lavoro di ricerca insieme a Federica D’Amato nello spazio espositivo Studi d’Arte, in corso Manthonè 9/11.