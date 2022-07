Sieco Impavida Ortona, conferma per Alberto Benedicendi

“Sono felice di rimanere ancora un anno ad Ortona e non vedo l’ora di cominciare. C’è da riscattare il risultato della scorsa stagione”

ORTONA – La conferma del Libero Alberto Benedicendi rappresenta in pieno quella che è la filosofia di questa Sieco Service. La dirigenza biancoazzurra sta lavorando per dare continuità al sestetto, gettando basi solide di giovani talentuosi sulle quali costruire nel tempo un ambizioso progetto.

Più volte entrato in corso d’opera, nella scorsa stagione è stato gregario del più esperto Pasquale Fusco, ora Alberto è pronto per dimostrare tutto il suo valore in un sestetto dalle innegabili ambizioni.

Alberto Benedicendi, classe 2001 per 180 centimetri d’altezza nasce a Torino dove si avvicina al mondo della Pallavolo.

Si forma nel Settore Under della GSAD Arti e Mestieri Torino meritando, a soli sedici anni, di giocare anche in Serie C con la prima squadra. Il talento di Alberto viene tuttavia presto notato dagli “emissari” del Club Italia Roma e così, nella stagione 2018/2019, Benedicendi è subito in Serie A2 con la selezione dei giovani campioncini italiani.

Sempre nel 2018, Alberto Benedicendi, può mettere al collo una medaglia di bronzo vinta agli europei Under 18. Nel Palmares del giovane libero anche un secondo posto con il Piemonte al Trofeo Delle Regioni 2016.

Per la stagione 2019/2020 è La Sir Safety Perugia a volerlo nel suo roster per il campionato di Serie B, per poi utilizzarlo anche nella prima squadra che milita in Superlega. Arriva quindi l’esperienza con la Sa.Ma. Portomaggiore, in Serie A3 per poi approdare ad Ortona in A2.

Benedicendi e la Sieco uniranno quindi ancora le forze per spingere la Sieco più in alto possibile la squadra in questo suo primo campionato di Serie A3.

«Sono felice di rimanere ancora un anno ad Ortona e non vedo l’ora di cominciare. C’è da riscattare il risultato della scorsa stagione. Dobbiamo vincere e fare bene così da riportare in alto il nome dell’Impavida Ortona che se lo merita. Per quanto mi riguarda darò il massimo per la società, per il pubblico, per la squadra ma anche per me stesso. Vorrei approfittare dell’occasione per salutare i nostri tifosi che sono sicuro ci appoggeranno come sempre. Ci vediamo in palestra, per ora un abbraccio a tutti e buona estate!».

Scheda dell’atleta

Alberto Benedicendi

Nascita: 06/02/2001 Torino

Nazionalità Sportiva: Italiana

Ruolo: Libero

Altezza: 180 Cm

Carriera:

2022/2023 Sieco Service Impavida Ortona (Serie A3)

2021/2022 Sieco Service Impavida Ortona (Serie A2)

2020/2021 Sa.Ma. Porto Maggiore (Serie A3)

2019/2020 Sir Safety Conad Perugia (Serie A1)

2019/2020 Monini Perugia (Serie B)

2018/2019 Aeronautica Militare Club Italia Crai Roma (Serie A2)

2017/2018 GSAD Arti e Mestieri Torino (Serie C)