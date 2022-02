Diretta Sieco – Cave del Sole: dove vedere la partita in streaming

La gara avrà inizio alle ore 18 di domenica 20 febbraio e potrà essere seguita in diretta streaming anche sul sito della Impavida Pallavolo

ORTONA – Esaurita la pausa per la Coppa Italia di Serie A2, la Sieco torna in campo per affrontare, in una gara interna, i potentini della Cave Del Sole di Lagonegro. Al contrario dei ragazzi impavidi, i lucani arrivano invece dalla sfida di recupero di domenica scorsa contro Siena. È stata una partita lunga e combattuta, conclusasi al quinto set in favore del Lagonegro, dopo che questi erano in vantaggio di due parziali. Coach Nunzio Lanci con una settimana in più per preparare la sfida contro un avversario ostico in una gara che, ça va sans dire, è molto importante per l’obiettivo salvezza in una classifica che si fa sempre più corta.

La Sieco, con 17 punti, occupa attualmente in terzultimo posto in classifica, che al momento garantirebbe la permanenza in Serie A2. Alle spalle ci sono Siena (14 punti) e Mondovì (11 punti). Proprio queste due squadre, devono incontrarsi in una sfida di recupero che ha ancora data da destinarsi. Siena deve anche recuperare una partita contro Reggio Emilia (il prossimo 23 febbraio), ma a differenza degli Impavidi deve ancora fermarsi per il suo turno di riposo. Insomma una matassa che deve ancora sbrogliarsi, ma coach Lanci ha le idee chiare: «La classifica è molto corta e anche se la situazione di classifica è di certo migliore rispetto al mese scorso abbiamo sempre e soltanto una cosa da fare: provare a vincere. Non dico che abbiamo risolto tutti i nostri problemi, ma finalmente abbiamo consapevolezza del nostro potenziale. Abbiamo dimostrato di poter mettere in difficoltà chiunque e questo grazie ad un buon lavoro in allenamento e ad una crescente sintonia tra i singoli in campo. Lagonegro ha giocatori molto forti, è vero, ma noi non siamo da meno e cercheremo di regalare un sorriso ai nostri tifosi anche domenica».

All’andata Lagonegro vinse con un secco 3-0 una gara in cui la Sieco ebbe poco da dire. A quel tempo, tuttavia, la Sieco aveva un solo punto in classifica.

La gara avrà inizio alle ore 18 di domenica 20 febbraio e, sebbene seguirla dagli spalti del Palasport di via Papa Giovanni sia decisamente meglio, sarà visibile anche in streaming sul sito www.impavidapallavolo.it

Arbitreranno i signori Toni Fabio (Terni) e Oranelli Alessandro (Spoleto), coadiuvati da Finucci Anna al videocheck e Di Florio Dario al referto elettronico.

Queste le altre gare in programma per la Settima Giornata di Ritorno

Synergy Mondovì – Agnelli Tipiesse Bergamo

Gruppo Consoli McDonald’s Brescia – Emma Villas Aubay Siena

Delta Group Porto Viro – Conad Reggio Emilia

Kemas Lamipel Santa Croce – BCC Castellana Grotte

Pool Libertas Cantù – HRK Diana Group Motta di Livenza