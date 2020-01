Sicula Leonzio – Teramo 0-1: decisivo il gol di Magnaghi

Nella gara del 12 gennaio il vantaggio arriva al 20′ del primo tempo e la squadra di Tedino riesce a conservarlo fino alla fine della partita

TERAMO – Dopo ottantuno giorni dalla vittoria conquistata in casa del Virtus Francavilla, il Teramo torna a vincere in trasferta: 0-1 sul campo della Sicula Leonzio, che significa ottavo posto in solitaria in classifica con 28 punti. La squadra di Lentini resta invece fanalino di coda del torneo a quota 11.

I biancorossi trovano il vantaggio con Magnaghi al 20′ e lo mantengono fino alla fine grazie a una perfetta strategia conservativa nella ripresa. Amzi, avrebbero potuto anche fare di più se Bombagi e Costa Ferreira avessero sfruttato altre palle gol. Tra i migliori in campo della squadra di Tedino Ilari, capace di coprire ogni angolo di campo e di permettere ai compagni di imbastire con facilità azioni di contropiede, Bombagi, dotato di grande tecnica, e Magnaghi che ha realizzato il gol che vale tre punti preziosi.

Domenica si torna al “Bonolis”, per il primo di due impegni casalinghi consecutivi (Avellino e, mercoledì, Catanzaro nel recupero): mancherà Viero per squalifica, rientreranno per lo stesso motivo Mungo e Piacentini. Calcio di inizio fiato per le ore 17.30.

TABELLINO

SICULA LEONZIO (4-2-3-1): 22 Polverino, 13 Parisi (dal 15′ st’ 16 De Rossi), 21 Tafa, 15 Ferrini (dal 36′ st’ 32 Lescano), 3 Sabatino (K); 23 Palermo, 30 Bucolo (dal 1′ 8 Esposito); 4 Sicurella, 27 Vitale (dal 16′ st 5 Petta), 7 Grillo (dal 1′ st 9 Catania); 11 Scardina. A disposizione: 12 Governali, 17 Lia, 6 Cozza, 20 Maimone, 18 Terranova, 10 Bollino. Allenatore: Bucaro.

TERAMO (4-3-1-2): 1 Tomei, 29 Cancellotti (VK), 4 Cristini, 5 Soprano, 3 Tentardini; 21 Santoro, 28 Viero (dal 1′ st 8 Arrigoni), 20 Ilari; 7 Costa Ferreira; 19 Bombagi (dal 36′ t 25 Birligea), 9 Magnaghi (dal 24′ st 18 Iotti). A disposizione: 22 Lewandowski, 2 Florio, 10 Martignago, 14 Minelli, 23 Cappa, 24 Cianci. Allenatore: Tedino.

Arbitro: Francesco Carrione di Castellammare di Stabia (NA).

Assistenti: Paolo Cubicciotti di Nichelino (TO) e Luca Dicosta di Novara.

Reti: al 20′ Magnaghi (T).

Ammonizioni: Tafa (S), Viero (T), Sicurella (S).

Espulsioni: –

Recupero: nessun minuto nel primo tempo e 3′ nella ripresa