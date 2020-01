Shortcutz Amsterdam, festival internazionale di cinema breve a Pescara

Sabato 11 gennaio, ore 18.30 al Cinema Sant’Andrea, Pescara tappa Italiana 2019. Special guest: Marcello Fonte, Palma d’Oro a Cannes

PESCARA – Shortcutz Amsterdam è un festival internazionale di cinema breve che si svolge in diverse città d’Europa e Brasile. Tra i suoi fondatori l’attore Rutger Hauer, mentre il presidente della giuria è Jan Harlan, producer degli ultimi film di Stanley Kubrick. Per la prima volta anche l’Italia sarà tra i paesi toccati dalla kermesse, e la città selezionata è Pescara. Verranno proiettati 7 cortometraggi e saranno gli spettatori a votare il migliore.

Special guest: Marcello Fonte, Palma d’Oro a Cannes

Dopo la proiezione dei 7 corti in concorso seguirà il lungometraggio Aspromonte, la terra degli ultimi, diretto da Mimmo Calopresti. Ospite della serata l’attore Marcello Fonte, Palma d’Oro a Cannes per Dogman e protagonista di Aspromonte. Condurrà la serata Francesco Di Brigida.



É un evento nato dall’incontro tra il festival olandese e l’Associazione Adriatic Movie di Guido Casale, direttore artistico dell’Adriatic Film Festival. Il cinema italiano e internazionale, sia in forma breve che in lungometraggio, costituiscono una via diretta e priva di confini per lo scambio di conoscenza e storytelling tra Paesi d’Europa e del mondo. Proprio per la sua caratteristica di promozione culturale l’evento propone quindi l’ingresso gratuito.

PROGRAMMA

Ore 18.30 – Proiezione dei corti in concorso per lo Shortcutz Amsterdam:

ACCIDENT

directed by David Cocheret | Live-Action | 06:40

AT FIRST SIGHT by Sjaak Rood | Animation | 16:00

ACCIDENT directed by David Cocheret | Live-Action | 06:40 AT FIRST SIGHT by Sjaak Rood | Animation | 16:00 CROW’S NEST

directed by Flynn von Kleist | Live-Action | 12:43

directed by Flynn von Kleist | Live-Action | 12:43 DAYDREAMING

Yim Brakel | Live-Action | 10:01

Yim Brakel | Live-Action | 10:01 FUNDAMENT

directed by Wilbert van Veldhuizen (Wilbrand) | Animation | 05:55

directed by Wilbert van Veldhuizen (Wilbrand) | Animation | 05:55 NOBU

Directed by Sarah Blok | Documentary

SCHOOL’S OUT

Directed by Jamille van Wijngaarden | Live-Action| 11:21

Directed by Sarah Blok | Documentary SCHOOL’S OUT Directed by Jamille van Wijngaarden | Live-Action| 11:21 Ore 20.30 – Proiezione film

Aspromonte, la terra degli ultimi, di Mimmo Calopresti. A seguire incontro con il protagonista Marcello Fonte, Palma d’Oro a Cannes per Dogman