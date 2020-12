SGT, Rotatoria Via Cavour-Via Vicenza: verso la consegna dei lavori

Firmato il contratto di appalto per un’opera che migliorerà la viabilità e la sicurezza in un incrocio a intensa percorrenza veicolare, al confine con il Comune di Pescara

SAN GIOVANNI TEATINO – L’8 gennaio è prevista la consegna dei lavori per la realizzazione della rotatoria fra Via Cavour e Via Vicenza, un’opera strategica al confine fra il territorio del Comune di San Giovanni Teatino e il Comune di Pescara, che ha visto la fattiva collaborazione fra i due Enti tramite un accordo di programma. È stato firmato infatti questa mattina il contratto di appalto con l’Impresa Rapino Strade & Ambiente di Rapino Srl Unipersonale SNC di Torrevecchia Teatina (CH).

“Sono felice di poter annunciare l’avvio di un’opera tanto fondamentale quanto complessa – spiega il Sindaco Luciano Marinucci – per la cui realizzazione è stato coinvolto anche il Comune di Pescara. Prima di poter partire, infatti, sono stati acquisiti i pareri e i nulla osta dei Settori Lavori Pubblici e Ambiente e Verde del Comune di Pescara, di e-distribuzione Spa, 2i Rete Gas Spa, Pescara Distribuzione Gas Srl, SNAM Spa, Consorzio di Bonifica Centro e ACA Spa. Questa rotatoria è un’opera di fondamentale importanza, in un incrocio pericoloso e a intensa percorrenza veicolare al confine con Pescara, e rappresenta il coronamento di un’intensa stagione di opere pubbliche che ha coinvolto il territorio di San Giovanni Teatino”.

“L’avvio dei lavori – prosegue il Sindaco – è stato preceduto dai lavori per lo spostamento dei pali della rete di distribuzione dell’energia elettrica e degli sfiati della rete del metanodotto della SNAM Spa. In corso d’opera, inoltre, saranno spostati anche gli sfiati della rete gas in bassa pressione da parte di 2i Rete Gas Spa e adeguati alcuni accessi carrabili alle proprietà private”.

L’importo complessivo dell’intervento è di 300.000 euro, mentre l’importo dei lavori da contratto è di 184.110,92 euro, per la realizzazione di una rotatoria all’intersezione della Via Vicenza, Via Cavour, Via Verdi, Via Tirino (Comune di Pescara), e strada nuova viabilità di collegamento della Via Tirino e Via Caduti per Servizio (Comune di Pescara). I lavori prevedono la realizzazione di marciapiedi, il rifacimento della pavimentazione stradale, l’impianto di pubblica illuminazione e la copertura di un tratto del Fosso Cavone interessato dall’ampliamento della sede stradale per la realizzazione della rotatoria stessa. Il tempo stabilito per l’esecuzione dei lavori è di 120 giorni dalla data di consegna.