Settimana Nazionale della Dislessia: eventi 2022 a Chieti

A Chieti la Sezione AID organizza un corso promosso per individuare nuove strategie inclusive e un workshop per apprendere nuovi metodi di lettura musicale

CHIETI – Dal 3 al 9 ottobre 2022 si terrà la settima edizione della Settimana Nazionale della Dislessia, organizzata da AID Associazione Italiana Dislessia in concomitanza con la European Dyslexia Awareness Week, promossa dalla European Dyslexia Association (EDA).

Un appuntamento ormai consolidato per diffondere consapevolezza sulla dislessia e gli altri Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA) e promuovere la conoscenza delle metodologie più efficaci per affrontarli e gestirli.

“Per un mondo senza etichette: inclusione e innovazione” è il titolo scelto per questa edizione e fil rouge di un articolato programma di eventi gratuiti di formazione e sensibilizzazione su tutto il territorio nazionale, organizzati a livello locale da centinaia di volontari di oltre 60 sezioni provinciali AID, in collaborazione con enti pubblici, del terzo settore e istituti scolastici.

L’obiettivo comune è di promuovere un’inclusione a tutto tondo, per ribadire che gli strumenti efficaci per le persone con DSA sono utili a far emergere il talento di tutti, non solo in ambito scolastico ma in tutti i contesti di vita.

Il focus della manifestazione riguarderà la necessità di trovare nuove strade e strategie che abbraccino le diverse esigenze di apprendimento di ciascuno, secondo i principi dello Universal Design for Learning (UDL), una modalità di progettazione e di gestione della pratica educativa tesa ad incontrare le differenti modalità di apprendimento, partendo dal presupposto che ogni individuo impara in modo diverso, con l’obiettivo di garantire a tutti pari opportunità di successo formativo.

In tutta Italia, sono decine le città coinvolte nella Settimana Nazionale della Dislessia, con un fitto calendario di seminari e incontri (on line e in presenza), distribuiti capillarmente da nord a sud e nelle isole.

A Chieti la sezione AID organizza due incontri gratuiti.

Il primo, “A scuola di dislessia, istruzioni per l’uso” si terrà venerdì 7 ottobre, dalle 15.30 alle 17.30, presso il Liceo De Titta Fermi di Lanciano (via Guglielmo Marconi 15) e vedrà relatrice Sabrina Di Tullio, psicopedagogista e docente: si tratta di un corso teorico e pratico della durata di 3 ore, rivolto ai docenti di ogni ordine e grado con l’obiettivo di comprendere le emozioni provate dagli studenti DSA e di favorire lo sviluppo delle strategie e delle metodologie inclusive da utilizzare in classe per ogni asse disciplinare.

Sabato 8 ottobre, dalle 15.30 alle 17.30, presso l’Istituto Comprensivo di Orsogna (coro Umberto I, 44), è in programma “Una musica per tutti: giocare per includere, includere per giocare”, un workshop tenuto dal musicista e formatore Mauro Montanari, durante il quale sarà presentato un nuovo metodo per imparare la lettura musicale, attraverso attività ludiche e divertenti, aperte a tutti gli stili cognitivi

Per iscriversi agli eventi: https://chieti.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/settimana-nazionale-della-dislessia-2022-gli-eventi-a-chieti