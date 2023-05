Settimana della prevenzione e sicurezza ad Atessa: appuntamenti 2023

ATESSA – Nell’ambito del maggio atessano, arrivano gli appuntamenti per la prevenzione e sicurezza che l’Amministrazione comunale ha messo a punto per la cittadinanza. Si parte sabato 20 con “Sistema 118”, il convegno organizzato in collaborazione con la Asl 02, dove saranno trattati i temi relativi al sistema di emergenza 118, con l’obiettivo di migliorare la sinergia tra le entità che afferiscono al servizio di Emergenza Urgenza territoriale. Auditorium Italia dalle ore 09.00 alle 18.00.

Secondo appuntamento giovedì 25 con la proiezione delle avventure di “Civilino”, un personaggio di fantasia creato per la promozione di iniziative rivolte a bambini e ragazzi all’interno del mondo della Protezione Civile. Un modo semplice, diretto ed efficace per insegnare ai più piccoli i comportamenti da adottare in caso di eventi eccezionali. Teatro “A. Di Iorio” ore 10.00

Sabato 27, convegno di interesse generale rivolto a tutta la Cittadinanza con la presentazione dell’aggiornamento del Piano di emergenza comunale e tutte procedure operative di intervento necessarie per fronteggiare eventuali emergenze o calamità sul territorio. Teatro “A. Di Iorio” ore 10.00

Domenica 28 divertimento e prevenzione con “Pompieropoli”, una giornata per i bambini che, accompagnati dai Vigili del Fuoco, si trasformeranno in pompieri per un giorno. Potranno indossare un elmo e una mini divisa. I bambini saranno inoltre chiamati a seguire un percorso, scendere da una pertica, salire una scala, simulare lo spegnimento di un incendio e molte altre avventure.

Lo stesso giorno la Protezione Civile, con le squadre speciali, terrà dimostrazioni ed esposizioni con muri per arrampicate, etc. Le Associazioni ADIVAS e AVIS saranno impegnate con lo screening per il diabete e attività per la sensibilizzazione alla donazione del sangue. Piazza Garibaldi Dalle ore 10.00 alle 18.00