Settimana degli Alberi a Giulianova: ecco quando

Dal 15 al 22 novembre le iniziative rivolte alle Scuole Primarie e Secondarie di primo grado della città. Taralli: “Il Verde Urbano è al centro della politica di questa amministrazione”

GIULIANOVA – Il Comune di Giulianova, in collaborazione con la sezione giuliese del Conalpa, il coordinamento nazionale alberi e paesaggi, organizza dal 15 al 22 novembre, la Settimana degli Alberi, rivolta alle Scuole Primarie e Secondarie di primo grado della città. Le iniziative dedicate alla tutela del patrimonio arboreo, prenderanno il via venerdì 15 novembre, al Palazzo Kursaal di Giulianova, con un incontro formativo dedicato a 200 studenti delle classi terze delle scuole primarie degli istituti comprensivi giuliesi, al fine di evidenziare l’importanza del verde e i benefici derivanti dalla presenza degli alberi nei contesti urbani.

Parteciperanno all’evento il Sindaco Jwan Costantini, l’Assessore al Verde Urbano Federico Taralli, i rappresentanti del Conalpa di Giulianova e il Presidente nazionale del Conalpa Onlus Alberto Colazilli. A conclusione dell’incontro, verrà effettuata la messa a dimora di un albero nei pressi della struttura congressuale. Altre essenze arboree, acquistate dal Comune di Giulianova, verranno piantate in altri luoghi della città e nelle scuole: tra queste, ad ospitare una nuova essenza, sarà il giardino della Scuola Media “Bindi”, dedicato alla dottoressa Ester Pasqualoni.

“Il Verde Urbano è al centro della politica di questa amministrazione – dichiara l’Assessore Federico Taralli – per questo ci siamo attivati per proporre iniziative e progetti educativi per la formazione dei giovani come futuri cittadini ed amministratori della città”.