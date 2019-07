Setak in tour per presentare “Blusanza”: le tappe in Abruzzo

Il cantautore Nicola Pomponi sarà in concerto a Penne, Loreto Aprutino e Viterbo tra luglio e agosto. Videoclip di due brani dell’album

PESCARA – A partire da venerdì prossimo 19 luglio il cantautore Nicola Pomponi, in arte Setak, presenta in un primo tour estivo il nuovo album “Blusanza”, uscito il 17 maggio in tutta Italia e arrivato tra i cinque finalisti delle Targhe Tenco nella categoria “album in dialetto”. Sarà possibile seguire il suo live a Penne e Loreto Aprutino.

Originario di Penne, il piccolo paese in provincia di Pescara, ma da anni residente a Roma, Setak raccoglie queste prime 11 canzoni in un album corale, intimo e sincero, in cui gli incontri, le esperienze, le visioni e i personaggi descritti vengono cantanti con arte e sapienza, in una sorta di “Spoon River” nostrana.

Setak aveva già fatto parlare di sé un anno fa, quando pubblicò su youtube il video del brano Marije, riscontrando subito l’attenzione di pubblico e critica. A questo, sono poi seguiti i video di Dumane ha ‘ggià ‘rrivate e Alè Alessa’, fino alla pubblicazione di questo atteso primo album che è stato presentato domenica 26 maggio, all’Auditorium Parco della Musica di Roma.

Il nome “Blusanza”, ovvero blues e transumanza, sentimento e appartenenza, vuole intendere una condizione dell’anima, uno sguardo sul mondo, la ricerca delle radici e gli spostamenti continui, nella ricerca continua di un nuovo futuro. Attraverso questo “meticciato dell’anima”, Setak riesce a scavare nei ricordi, trovando emozioni potenti e senza tempo grazie alle quali, anche gli ascoltatori, possono orientarsi e riconoscersi.



“Questo disco – afferma Setak – è nato dall’esigenza di sintetizzare tutte le mie esperienze musicali e umane, il rapporto con la mia terra e con il mio dialetto, tutta la musica con cui sono venuto a contatto. Il risultato è una miscela di influenze musicali (blues, imprescindibile per la mia formazione, e varie altre musiche del sud del mondo), su cui ho innestato il dialetto della mia terra adeguandolo espressivamente a una mia personale esigenza di intimismo”.

La scelta di cantare in abruzzese, quindi, è legata a un’esigenza puramente espressiva e melodica, e non a una tradizione popolare. In questo senso, l’arte di Setak diventa contemporanea e attuale, e il dialetto non rappresenta il passato ma il futuro delle radici.

“La scelta del nome Setak, non a caso, riassume gran parte dello spirito dell’album. È lo pseudonimo che utilizzo fin da bambino, – racconta Nicola – ed è allo stesso tempo un omaggio alle mie origini. I miei antenati erano setacciari, costruivano strumenti per filtrare la farina. I soprannomi, nei paesi, sopravvivono al passare del tempo e delle persone che li portano”.

BLUSANZA TOUR

19/07 Presentazione/intervista Blusanza – Tibo Penne (Pe)

20/07 Alò Park di Loreto Aprutino (PE)

27/07 Festival Blues di Torre Alfina (Viterbo)

10/08 Riconoscimento di un premio dalla città di Penne

11/08 Collalto Summer Festival, Penne (PE)

CONTATTI

Fanpage: www.facebook.com/setakmusic

iTunes: http://itunes.apple.com/album/id1463078219?ls=1&app=itunes

Apple Music: http://itunes.apple.com/album/id/1463078219