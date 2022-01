Servizio Civile Croce Rossa di Giulianova, come fare domanda

GIULIANOVA – Un’esperienza unica nel mondo del volontariato attende tutti i ragazzi che, avendo i requisiti per il Servizio Civile Universale, parteciperanno al Bando 2021 nel Comitato della Croce Rossa di Giulianova. L’ Amministrazione comunale ne è convinta e per questo invita gli interessati a presentare domanda di partecipazione. Quest’ ultima va inoltrata attraverso la piattaforma Domanda on Line (DOL) raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it Per farlo c’è tempo fino al prossimo 26 Gennaio. Si consiglia a quanti non sono già volontari di Croce Rossa,di iscriversi al corso di formazione che partirà il prossimo 18 Gennaio e che potrà fornire una maggiore preparazione per il colloquio di selezione.

Ente proponente: ASSOCIAZIONE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA – SU00224

Codice del progetto: PTCSU0022421013025NMTX

Titolo progetto: LA CRI E LA SALUTE PER TUTTI IN ABRUZZO E IN PUGLIA

Sede di Giulianova

https://www.politichegiovanili.gov.it/servizio-civile/bandi-e-avvisi-di-servizio-civile/bandi-di-selezione-volontari/scegli-il-tuo-progetto/?bando=87505&gazzetta=61&estero=0