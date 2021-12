Servizio civile in Croce Rossa, 28 posti disponibili nelle sedi del Comitato di Teramo

Un’opportunità per i giovani tra i 18 e i 28 anni: scadenza il 26 gennaio alle ore 14

TERAMO – Sono 28 i posti disponibili per il servizio civile in Croce Rossa Italiana nelle sedi del

Comitato di Teramo, nell’ambito del nuovo bando pubblicato nei giorni scorsi. Possono partecipare tutti i ragazzi di età compresa tra i 18 e i 28 anni, che desiderano fare un’esperienza formativa e di crescita nel mondo del volontariato.

C’è tempo fino alle ore 14 di mercoledì 26 gennaio 2022 per presentare domanda esclusivamente online attraverso la piattaforma Domanda on Line (DOL) all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it accedendo con le proprie credenziali SPID. Attraverso il

sistema di ricerca suddiviso con filtri, sarà possibile trovare il progetto a cui si è interessati.

Sono due i progetti che coinvolgono il Comitato di Teramo: “La Cri e la salute per tutti in Abruzzo e in Puglia” (codice: PTCSU0022421013025NMTX) e “La Cri per la diffusione della conoscenza di tutti: protezione civile nell’Italia meridionale” (codice: PTCSU0022421013028NMTX).

Entrambe le iniziative si realizzeranno tra il 2022 e il 2023 e avranno una durata di circa 12

mesi. Sarà possibile svolgere il servizio civile nelle sedi di Teramo, Basciano e Campli.

Dopo un periodo di formazione, i giovani selezionati, ai quali sarà riconosciuto un assegno

mensile di 444,30 euro, affiancheranno i volontari del Comitato di Teramo nelle molteplici

attività svolte sul territorio.

Per ulteriori informazioni è possibile mandare una mail a info@criteramo.it