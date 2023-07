Servizio bus navetta estate 2023 a Pescara: orari e fermate

PESCARA – “Verrà ripristinato a partire da lunedì 3 luglio il servizio di bus navetta gratuito per gli utenti, bagnanti e turisti, diretti in spiaggia, dal quartiere colli alla riviera nord di Pescara. Il servizio sarà operativo sette giorni su sette e sarà effettuato dalla Linea 5 della Tua negli orari ritenuti strategici per raggiungere il litorale, dalle 9 alle 18.20. Riparte dunque a pieno regime un servizio che lo scorso anno ha funzionato in maniera eccellente tagliando il numero dei veicoli privati in circolazione e consentendo a molti cittadini di raggiungere la spiaggia comodamente seduti su un bus senza dover girare per ore alla ricerca di un parcheggio a pagamento”. Lo ha annunciato il VicePresidente della Commissione Mobilità Alessio Di Pasquale ufficializzando la ripresa del servizio, a partire da lunedì 3 luglio e sino al prossimo 31 agosto.

“Nell’estate 2022 il servizio di bus navetta è stato un successo – ha detto il VicePresidente Di Pasquale -: pensiamo che nel solo mese di agosto, e solo nel fine settimana, i mezzi hanno trasportato ben 5mila passeggeri, ovvero utenti che hanno evitato di raggiungere il litorale in auto, scongiurando il congestionamento del lungomare, il problema dei parcheggi, le file, il traffico, e anche le multe per la sosta selvaggia, anche perché dallo scorso anno è stata istituita la sosta a pagamento sul lungomare in estate. Provvedimento, quest’ultimo, che ha rappresentato anch’esso un ottimo incentivo all’uso del mezzo pubblico, che abbiamo deciso di confermare con una programmazione già pronta che subentra al servizio sperimentale dello scorso anno. L’obiettivo è quello di promuovere al massimo un servizio utile che ritroviamo nelle linee di mandato della nostra maggioranza e che, da un lato, si propone di decongestionare il traffico in virtù di una mobilità sostenibile incentivando l’uso del mezzo pubblico, dall’altro va a sostenere il discorso della conquista ogni anno della Bandiera Blu, migliorando dunque la situazione ambientale e assicurando un servizio a bagnanti e turisti. Come concordato dalla Tua, a partire da lunedì 3 luglio e fino al 31 agosto alcune corse della Linea 5 della Tua osserveranno un percorso diverso dal resto della giornata, ossia transiterà su via del Circuito, via De Gasperi-via Caduta del Forte, via Paolucci, lungomare Matteotti, viale della Riviera nord, viale Muzii e ritorno al Terminal bus”.

Dal lunedì al venerdì i bus che effettueranno tale percorso saranno quelli in partenza dal Terminal bus alle ore 9 – 9.40 – 10.20 – 11.00 – 11.40 – 12.20 – 13.00 – 13.40 – 14.20 – 15.00 – 15.40 – 16.20 – 17.00 – 17.40 – 18.20.

Il sabato le partenze dal Terminal bus saranno alle 9.20 – 9.40 – 10.00 – 10.20 – 10.40 – 11.00 – 11.20 – 11.40 – 12.00 – 12.20 – 12.40 – 13.00 – 13.20 – 13.40 – 14.00 – 14.20 – 14.40 – 15.00 – 15.20 – 15.40 – 16.00 – 16.20 – 16.40 – 17.00 – 17.20 – 17.40 – 18.00 – 18.20.

Infine nei giorni festivi, come la domenica, le partenze dal Terminal bus sono previste alle 9.30 – 10.00 – 10.30 – 11.00 – 11.30 – 12.00 – 12.30 – 13.00 – 13.30 – 14.00 – 14.30 – 15.00 – 15.30 – 16.00 – 16.30 – 17.00 – 17.30 – 18.00.