Servizi psicologici “Inclusive Care” a Chieti Scalo: ecco dove

CHIETI – Associazione di Promozione Sociale “Parresìa” è tra i fornitori di Servizi per il Progetto “Inclusive Care” del Comune di Francavilla – ECAD n. 09 Val di Foro, in ATS con Comune di Chieti – ECAD dell’ADS n. 08 Chieti, Azzurra srl ed Associazione Malati Alzheimer Abruzzo.

Il Progetto mira a garantire alle famiglie in condizione di vulnerabilità socio-economica la possibilità di consolidare i livelli di relazioni sociali e di capacità di cura della persona rendendo accessibile la fruizione di Servizi e Prestazioni mediante l’attivazione di Voucher che garantiscano l’integrazione e l’implementazione dell’attuale Rete dei Servizi.

Obiettivo principale del Progetto è riconoscere e valorizzare il “caregiver familiare”, una persona che si fa carico della cura di uno o più componenti della propria famiglia “che non è in grado di prendersi cura di sé” per motivi cognitivi (ad es. demenza senile, Alzheimer…) o per specifiche limitazioni fisiche (ad es. ictus, disabilità congenite o acquisite, malattie in fase terminale) o perché presenti importanti fattori di vulnerabilità o manifeste problematiche familiari/individuali.

Associazione di Promozione Sociale “Parresìa”, presso lo Studio Clinico con sede a Chieti Scalo ed attraverso il coinvolgimento attivo dei propri Soci (Psicologi, Psicoterapeuti), offre Servizi di promozione del benessere psicologico agli utenti dell’intero ciclo di vita (età evolutiva, età adulta, terza età) attraverso Prestazioni di:

valutazione psicodiagnostica per la rilevazione dello stato emotivo-comportamentale (tono dell’umore, ansia);

valutazione psicologica scolastica per la rilevazione degli apprendimenti scolastici (lettura, calcolo, scrittura);

valutazione neuropsicologica per la rilevazione delle funzioni cognitive (intelligenza, attenzione, memoria, funzioni esecutive, linguaggio);

riabilitazione cognitiva per il rinforzo degli apprendimenti scolastici;

riabilitazione cognitiva per il rinforzo delle funzioni neuropsicologiche;

sostegno psicologico;

parent training (ADHD, disturbi del comportamento);

psicoterapia;

psicoterapia di coppia;

assistenza educativa in orario extra-scolastico.

I Servizi sono rivolti agli utenti selezionati attraverso apposito Avviso Pubblico e residenti in uno dei Comuni ricadenti nei tre Ambiti Distrettuali Sociali partner di Progetto e nello specifico: Ari, Francavilla al Mare, Miglianico, Ripa Teatina, San Giovanni Teatino, Torrevecchia, Villamagna, Vacri, Chieti, Casalincontrada, Bucchianico, Casacanditella, Fara Filiorum Petri, Filetto, Guardiagrele, Orsogna, Pennapiedimonte, Pretoro, Rapino, Roccamontepiano, San Martino sulla Marrucina.

Per maggiori informazioni, è possibile visitare il sito www.associazioneparresia.it oppure contattare la Segreteria al numero 366 1193104.