Servadio, Lucente e Scoglia confermate alle Panthers Roseto

ROSETO DEGLI ABRUZZI – La società Panthers Roseto è lieta di comunicare le riconferme di Camilla Servadio, Francesca Lucente e Serena Scoglia, che vestiranno anche nella prossima stagione la canotta biancazzurra.

Un tris di fondamentale importanza per l’organico di coach Ghilardi: la playmaker Servadio (classe 1989, 162 cm) e la guardia Lucente (classe 1997 per 170 cm) sono state assolute protagoniste nella grande cavalcata dello scorso anno, chiudendo rispettivamente con 14 e 11 punti di media. L’ala/pivot Scoglia (classe 1989, 178 cm) non è riuscita ad esserlo solo per questione di tempo, avendo firmato poche settimane prima del lockdown: si tratta quindi a tutti gli effetti del secondo acquisto senior dopo quello di Maria Zulema Garcia Leon.

Il commento del dirigente Raffaele Ostuni: “Trattenere Camilla, Francesca e Serena era un obiettivo fondamentale del nostro mercato, e siamo felicissimi di esserci riusciti. Lo scorso anno, grazie all’ottimo lavoro di coach Ghilardi, si sono tutte inserite al meglio nel gruppo: Lucente portando le sue doti atletiche e realizzative, Scoglia che anche in poco tempo ha già fatto valere la propria caratura, e dulcis in fundo una Camilla Servadio che si è dimostrata tra le giocatrici più forti (se non la migliore in assoluto) dell’intero campionato, caricandosi la squadra sulle spalle nei momenti più importanti. La loro conferma costituisce un enorme valore aggiunto in vista del campionato molto difficile che ci aspetta”.