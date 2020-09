Mercato rionale di frutta, verdura e prodotti tipici a Giulianova

Dal 14 settembre per la prima volta il quartiere Annunziata ospita il mercato delle erbe. Si potranno acquistare prodotti a Km 0

GIULIANOVA – Per la prima volta il quartiere potrà ospitare un mercato rionale di frutta, verdura e prodotti tipici, così come da sempre accade per il Lido e la parte alta di Giulianova. Un obiettivo raggiunto grazie al lavoro del Comitato di Quartiere in sinergia con l’Assessore al Commercio Marco Di Carlo.

Va ricordato che l’approvazione del mercato è stata votata all’unanimità nell’ultima assemblea pubblica del Comitato del 21 luglio e grande è l’attesa tra i residenti della zona che, da molti anni e dopo la presentazione di svariate richieste, potranno acquistare prodotti a Km 0 direttamente a due passi da casa.

A partire dalla mattina del 14 settembre, ogni lunedì del mese, le bancarelle verranno ospitate in via G. Di Vittorio, di fronte al Centro Commerciale “I Portici”. La scelta del giorno e del luogo è stata concordata con le associazioni di categoria e gli ambulanti.

“Ci siamo impegnati affinché, finalmente, anche il nostro quartiere potesse godere di un mercato rionale – dichiara il Presidente del Quartiere Sandro Brandimarte – ed è uno dei tanti obiettivi che il Comitato si è prefissato di raggiungere per rivitalizzare l’Annunziata”.