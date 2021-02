Serie C, Teramo – Potenza 1-3: highlights, sintesi e tabellino

I biancorossi perdono una imbattibilità casalinga che durava da 11 mesi. Domenica trasferta in casa della Juve Stabia

TERAMO – Finisce 1-3 al Bonolis tra Teramo e Casertana.Contro i lucani termina l’imbattibilità casalinga dei biancorossi che, dopo l’iniziale vantaggio di Bombagi, subiscono la rimonta ospite con la doppietta di Romero nel primo tempo e la rete finale di Ricci. Infortuni per Birligea e Di Matteo. Vediamo nel dettaglio come é andata.

Highlights della partita



Cronaca del match

Cominiciano bene i biancorossi che dopo soli sei minuto passano in vantaggio con Bombagi: contropiede rapido di Santoro, palla al compagno che in area da posizione defilata lascia partire un diagonale rasoterra che si infila alla sinistra del portiere. Dopo poco Birlingea deve lasciare il campo per infortunio, sostituito da Pinzauti. Al 10′ arriva il pareggio del Potenza: filtrante per l’attaccante che in area resiste alla marcatura e colpisce con il destro e rasoterra che si infila alla destra di Lewandowski. Al 23′ bella conclusione da fuori area di Santoro, un missile indirizzato sul primo palo, vola Marcone a deviare in angolo. Al 32′ ospiti in vantaggio: cross morbido di Panico che pesca Romerosul primo palo, stacco di testa a sovrastare il marcatore con il portiere che non riesce a respingere. Il Potenza ci prova gusto: al 32′ conclusione di Ricci da fuori area, si deve distendersi sulla sua sinistra Lewandowski e deviare in angolo il rasoterra velenoso; al 38′ respinta di Lewandowski su conclusione ravvicinata di Sandri. Si va negli spogliatoi sul risultato di 1-2.

Al 21′ della ripresa lungo lancio per Pinzauti che in area prende il tempo sull’avversario e vede l’inserimento di Kyeremateng ma conclusione da due passi alta. Al 28′ conclusione di Costa Ferreira in area da posizione defilata, palla deviata che termina di poco a lato. Quattro minuti dopo arriva il gol dell 1-3: sugli sviluppi del corner dalla destra spettacolare rovesciata sul secondo palo del giocatore che non lascia scampo al portiere. Si fa difficile la situazione per la squadra abruzzese che sta pagando a caro prezzo alcune disattenzioni difensive come quest’ultima su palla inattiva. Nei minuti di recupero spunto di Pinzauti ma la conclusione non inquadra lo specchio della porta. Domenica trasferta in casa della Juve Stabia.

Il tabellino

TERAMO (4-3-3): 22 Lewandowski, 8 Costa Ferreira, 23 Diakite, 4 Trasciani, 27 Di Matteo (dal 13′ st 3 Tentardini,); 21 Santoro, 6 Arrigoni (K), 20 Ilari (dal 13′ st 29 Kyeremateng), 10 Bombagi (Vk), 9 Cappa (dal 36′ st 28 Viero), 25 Birligea (dall’11’ pt 11 Pinzauti). A disposizione: 1 Valentini, 5 Soprano, 17 Di Francesco, 19 Bellucci, 35 Lombardi, 36 Gerbi.

Allenatore: Paci.

POTENZA (4-3-1-2): 31 Marcone, 7 Coccia, 2 Noce, 15 Gigli, 3 Panico; 4 Sandri (dal 22′ st 18 Zampa), 32 Bucolo, 23 Coppola (K); 10 Ricci (Vk) (dal 42′ st 6 Conson); 9 Romero (dal 42′ st 24 Volpe), 11 Mazzeo. A disposizione: 1 Santopadre, 12 Brescia, 13 Lauro, 14 Iacullo, 19 Nigro, 20 Fontana, 21 Di Livio, 26 Di Somma, 34 Cavalieri. Allenatore: Gallo.

Reti: al 6′ pt Bombagi, al 10′ pt Romero, al 32′ pt Romero, al 32′ st Ricci

Ammonizioni: Gigli, Marcone

Recupero: 1 minuto nel primo tempo, 5 minuti nella ripresa