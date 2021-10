Serie C, Teramo – Cesena 0-4: highlights, sintesi e tabellino

I biancorossi, in formazione rimaneggiata, vengono letteralmente travolti dal Cesena: a segno Brambilla, Ilari, Bortolussi e Caturano

TERAMO – Il Teramo, in formazione rimaneggiata, cede alla vice-capolista Cesena: reti di Brambilla e Ilari nel primo tempo, Bortolussi e Caturano nella ripresa. Palo biancorosso di Malotti e esordio assoluto per il classe 2006 Surricchio. Domenica trasferta a Montevarchi. Vediamo nei dettagli come é andata.

Highlights

Cronaca del match

Dopo soli 2 minuti arriva la prima occasione per il Teramo: traversone di Hadziosmanovic, Nardi decisivo nella deviazione volante ad anticipare Bernardotto. Al 23’conclusione centrale dai trenta metri di Di Dio. Al 27’Tozzo decisivo sul colpo di testa ravvicinato di Bortolussi da pochi passi. Un minuto dopo ospiti ancora pericolosi con il diagonale di Caturano che sfiora il palo. Al 33′ tiro di Malotti respinto in modo dubbio in area da un difensore bianconero, sul prosieguo Bouah calcia alto dal versante destro. Ennesima incursione di Hadziosmanovic, passaggio per il mancino di Malotti che chiama alla gran risposta in angolo di Nardi. Un minuto dopo da calcio d’angolo, rapida ripartenza ospite, con Brambilla che servito da Berti trafigge Tozzo. Al 40′ arriva il addoppio del Cesena con l’ex Ilari

Al 13′ clamorosa palla gol per il Diavolo da calcio d’angolo. Bellucci impatta bene di testa, ma Soprano sul secondo palo sfiora una palla da spingere soltanto in rete. Al 24′ Caturano alto da ottima posizione. Al 26′ Bortolussi segna e chiude la sfida. Allo scadere del tempo regolamentare arriva la quarta rete per il Cesena con Caturano.

Le dichiarazioni di Cupi nel dopo partita

Al termine della sconfitta casalinga con il Cesena, stante la squalifica del responsabile tecnico Guidi, in sala stampa la gara è stata analizzata dal vice-allenatore Cupi: «Il risultato è troppo severo, dobbiamo ripartire dalle situazioni positive, analizzare gli errori commessi e migliorare. La prima mezzora i ragazzi mi sono piaciuti, facendo il nostro gioco e creando occasioni da rete. Quella ripartenza da calcio d’angolo a favore dà fastidio, non andava presa, poi il secondo gol dopo due minuti ci ha tagliato le gambe. Dopo l’intervallo siamo ripartiti creando ulteriori occasioni per riaprire la partita, purtroppo non ci siamo riusciti. Abbiamo la nostra identità, al netto delle tante assenze, e proviamo a giocarcela sempre contro tutti. Oggi si è interrotta la nostra striscia positiva, abbiamo sofferto di più per le circostanze note, questa partita va cancellata al più presto per proiettarci verso la prossima. Lombardo? È un ragazzo intelligente, è già entrato nei principi di gioco, può offrirci diverse soluzioni sia in mezzo al campo che sull’esterno».

Tabellino

TERAMO (3-4-2-1): A. Tozzo; N. Bellucci, M. Piacentini, M. Soprano (dal 13′ st M. Rossetti), C. Hadziosmanovic, F. Viero, F. Rillo (dal 1′ st A. Ndrecka), D. Bouah (dal 22′ st G. Montaperto), M. Malotti, F. Di Dio, G. Bernardotto. A disposizione: G. Agostino, A. Arrigoni, R. Furlan, M. Lombardo, J. Surricchio. Allenatore: Federico Guidi.

CESENA (4-3-2-1): M. Nardi; G. Favale (dal 40′ st M. Yabre), A. Ciofi, C. Pogliano (dal 35′ st L. Gonnelli), A. Brambilla (dal 21′ st S. Missiroli), D. Steffè, F. Ardizzone, T. Berti (dal 21′ st D. Munari), S. Caturano, C. Ilari, M. Bortolussi. A disposizione: D. Fabbri, E. Benedettini, E. Mulè, N. Rigoni, N. Pierini, G. Nannelli, R. Tonin. Allenatore: William Viali.

Reti: al 38′ pt Alessio Brambilla, al 40′ pt Carlo Ilari, al 26′ st Mattia Bortolussi, al 45′ st Salvatore Caturano.

Ammonizioni: al 10′ pt N. Bellucci (TER), al 31′ pt M. Soprano (TER)