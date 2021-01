Serie C, Teramo – Bari 2-1: highlights, sintesi e tabellino [VIDEO]

I biancorossi tornano al successo grazie a una doppietta di Bombagi che annulla il gol iniziale di Antenucci. Martedì trasferta a Foggia

TERAMO – Il Teramo, al termine di una partita combattuta torna al successo contro il Bari, rimontando l’iniziale svantaggio di Antenucci, con la doppietta di Bombagi siglata nell’ultimo quarto d’ora della ripresa. Martedì trasferta a Foggia per l’anticipo della ventiduesima giornata. Vediamo nel dettaglio come é andata la partita del Biondi.



CRONACA DELLA PARTITA

Dopo appena un minuto di gioco uscita fuori area di Frattali su Bombagi che ne stava approfittando. Dopo appena 3 minuti problemi alla caviglia destra per Santoro ma il giocatore dopo le cure del caso è rientrato in campo. Vitturini ha una chance al 6′ ma il suo colpo di testa sotto misura non inquadra lo specchio della porta. All’8′ primo spunto per il Bari su punizione dalla sinistra di Marras in area Lollo contrastato impatta male di testa alzando la mira. Su retropassaggio di De Risio per Frattali al 14′ per poco non ne approfittava Pinzauti che in scivolata ha provato a intercettare la sfera a pochi metri dalla linea della porta. Passa un minuto e Antenucci liberato in area da un filtrante conclude sull’esterno della rete con palla che passa vicino all’incrocio dei pali. Vitturini al 18′ crossa dal fondo per Bombagi che si inserisce in area ma il suo colpo di testa termina di poco alto. Al 21′ Bombagi scarica appena dentro l’area a Santoro che prova la conclusione di prima intenzione deviata dalla difesa in angolo. Al 24′ vantaggio del Bari con Antenucci: verticalizzazione per il numero 7 che prende il tempo al marcatore e in area supera Lewandowski in uscita con un pallonetto preciso. Prova a reagire la squadra teramana che dopo il gol ha provato ad alzare la linea difensiva e al 30′ prova a mettere un pallone interessante in area dove la difesa ospite libera di testa. Al 35′ cross dal fondo di Pinzauti per il colpo di testa ravvicinato di Pinzauti sul primo palo ma palla a lato. Passa un minuto e su lancio per Mungo in area conclusione sul primo palo ben controllata da Frattali. Il break del Bari arriva al 38′ con Antenucci ma il tentativo dal limite centrale non spaventa Lewandowski che blocca a terra. Si chiude il primo tempo sull’1-0 per il Bari.

Nessun cambio nell’intervallo si riparte con il vantaggio della squadra pugliese cinica nel primo tempo a sfruttare la ghiotta palla gol collezionata. Dopo appena due minuti ospiti pericolosi in contropiede: prima una conclusione in area sul primo palo viene respinta dal portiere quindi sul tentativo di tap in Antenucci deviazione di Marras e palla di un soffio a lato quindi qualche istante più tardi sul palla messa sul secondo palo in area da Rolando tentativo a lato di Marras. Al 5′ ci prova dall’altra parte Mungo da fuori ma palla alta. All’8 fallo in area su Candellone di Tentardini che prima non aggancia un pallone quindi stende l’avversario, dal dischetto Marras si fa neutralizzare il tentativo da Lewandowski che vola sulla sua sinistra ed è altrettanto bravo a respingere anche il secondo tentativo di Semenzato da due passi. Al 16′ tentativo dal limite di Costa Ferreira da posizione centrale ma una deviazione della difesa fa carambolare la sfera sul fondo. Due minuti più tardi su cross di Vitturini ci arriva Mungo di testa ma la sfera supera la traversa: nell’occasione il giocatore si è scontrato fortuitamente con Ciofani che ha avuto la peggio ma prontamente rimesso in piedi dallo staff medico. Decisivo Frattali al 22′: cross di Tentardini verso il secondo palo dove arriva Bombagi di testa e deviazione sulla palla indirizzata sotto l’incrocio dei pali. Sugli sviluppi del corner palla che arriva sui piedi di Soprano ma dopo uno stop con il petto perde il tempo per calciare e si fa anticipare. Al 25′ rigore per il Teramo: lungo lancio di Arrigoni in area con palla che sbattte su braccio di Ciofani, dal dischetto Frattail si oppone ad Arrigoni ma sulla respinta Semenzato interviene fallosamente su Pinzauti e secondo rigore per il Teramo. Per il giocatore barese secondo giallo e lascia i suoi in 10. Dal dischetto questa volta al 29′ va Bombagi para ancora Frattali che non trattiene e il giocatore la butta dentro da due passi per l’1-1. Al 25′ Bombagi ribalta il risultato: cross dalla sinistra di Costa Ferreira verso il secondo palo dove il numero 10 fa un dribbling secco e batte Frattali con un diagonale molto angolato. Dopo 6 minuti di recupero finisce l’incontro con il Teramo che conquista tre punti preziosi in rimonta sul Bari.

Il tabellino

TERAMO: Arrigoni A., Bombagi F., Ferreira P. (dal 44′ st Cappa R.), Lewandowski M. (P), Mungo D. (dal 37′ st Ilari C.), Piacentini M., Pinzauti L. (dal 31′ st Gerbi E.), Santoro S., Soprano M., Tentardini A., Vitturini D.. A disposizione: Cappa R., D’Egidio A. (P), Di Francesco D., Gerbi E., Ilari C., Lombardi L., Romanucci M., Trasciani D., Valentini M. (P)

BARI: Antenucci M., Candellone L. (dal 32′ st Sarzi D.), Ciofani M. (dal 43′ st Citro N.), De Risio C. (dal 42′ st Maita M.), Di Cesare V., Frattali P. (P), Lollo L. (dal 31′ st Bianco R.), Marras M., Rolando G., Sabbione A., Semenzato D.. A disposizione: Bianco R., Celiento D., Citro N., Fiory G. (P), Maita M., Marfella D. (P), Minelli A., Perrotta M., Sarzi D.

Reti: al 29′ st Bombagi F. (Teramo), al 35′ st Bombagi F. (Teramo) al 24′ pt Antenucci M. (Bari).

Ammonizioni: al 37′ pt Mungo D. (Teramo), al 45′ pt Vitturini D. (Teramo), al 39′ st Lewandowski M. (Teramo) al 25′ pt Lollo L. (Bari), al 33′ pt Marras M. (Bari), al 13′ st Candellone L. (Bari), al 25′ st De Risio C. (Bari), al 28′ st Semenzato D. (Bari).

Espulsioni: al 28′ st Semenzato D. (Bari).