Serie A: Amicacci espugna Treviso 71-47 e torna al successo

TREVISO – Ritorno al successo della Deco Amicacci Abruzzo, che vince in casa della Crich PDM Treviso con il punteggio di 47-71. Un match che a dispetto dell’ampio margine finale è stato combattuto per oltre un tempo, con gli abruzzesi che sono andati in fuga a cavallo tra terzo e quarto periodo.

Inizio positivo della squadra ospite che si porta sul +6 grazie ai canestri di Joel Boganelli e Wallace Carvalho. Treviso però reagisce: la tripla del brasiliano De Miranda lancia un parziale chiuso da Slapnicar, con lo sloveno che realizza il sorpasso della squadra di casa (19-18).

L’Amicacci va al comando in apertura di secondo quarto con un parziale di 6-0 firmato da Mandjam e Benvenuto, ma Treviso risponde con una serie di azioni ispirate da De Miranda. I canestri di Milan Slapnicar e del giovane talento Da Silva Pelizari riportano nuovamente avanti i veneti, che tengono bene testa agli ospiti nel finale di primo tempo, che si chiude in parità (32-32).

Il match sembra proseguire sui binari dell’equilibrio nei primi minuti dalla ripresa fino al canestro di Wallace che segna la svolta dell’Amicacci. La squadra guidata da coach Di Giusto alza il livello dell’intensità difensiva e trova ottime combinazioni offensive guidate dalla visione di gioco di Dimitri Tanghe e Charlie McIntyre. A finalizzare ci pensano Topo e Benvenuto, spingendo gli ospiti fino alla doppia cifra di vantaggio al termine del terzo periodo (41-54).

Si riprende con una forzatura di Treviso subito punita da Wallace lanciato in campo aperto. Il brasiliano è il protagonista del quarto quarto con una serie di canestri che permettono alla squadra abruzzese di mettere in ghiaccio i due punti (47-71).

La Deco Amicacci ritrova morale e fiducia in vista del turno infrasettimanale di mercoledì, che vede la sfida casalinga al Santo Stefano KOS Group, con palla a due alle ore 19. Il PalaCastrum ospiterà un derby dell’Adriatico che rappresenta già uno snodo importante per la corsa ai primi quattro posti della Serie A.

Tabellino

Crich PDM Treviso: Tosatto 2, Marcuzzo, Feltrin, De Miranda 10, Pelizari 11, Slapnicar 16, Parisi 2, Kudozovic 2, Favretto 4. All. Castellucci.

Deco Amicacci Abruzzo: Benvenuto 18 (13reb), Carvalho 21 (5 reb), Topo 12, Hansson, Tanghe 2 (5 reb, 13 ass), Giuranna, Mandjam 6, Boganelli 4, McIntyre 8 (6 ass). All. Di Giusto.

Serie A – Risultati 3^ giornata di andata

Menarini Firenze – S. Stefano Kos Group 64-62

E-Ambiente Porto Torres – Montello Bergamo 74-57

Banca delle Terre Venete Vicenza – Unipol Cantù 32-73

Crich Treviso – Deco Amicacci Abruzzo 47-71

Reggio Calabria BiC – Banco di Sardegna Sassari 50-69

Classifica

6 punti: Cantù, Sassari

4 punti: Deco Amicacci Abruzzo, Porto Torres, S. Stefano, Firenze

2 punti: Reggio Calabria

0 punti: Bergamo, Treviso, Vicenza