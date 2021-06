Serenity e Artinvita insieme per il Festival Internazionale degli Abruzzi

Si rinnova la partnership per supportare il Festival Internazionale degli Abruzzi dal 15 giugno all’11 luglio con Juliette Binoche madrina

ORTONA – Dopo il successo delle precedenti edizioni, si rinnova la partnership Serenity-Artinvita. Per il quarto anno consecutivo Serenity, leader in Italia nella ricerca, sviluppo e diffusione di ausili assorbenti innovativi e parte del Gruppo Internazionale Ontex, supporterà il Festival Internazionale degli Abruzzi, la rassegna multiculturale patrocinata dalla Regione Abruzzo, sostenuta dal MIUR e dal MIBACT.

Il Festival Artinvita assume quest’anno un significato particolare, di rinascita post pandemia e con uno sguardo rivolto più che mai al futuro.

La rassegna è in programma dal 25 giugno all’11 luglio 2021 e vede l’attrice di fama internazionale Juliette Binoche nelle vesti di madrina.

La manifestazione si svolgerà nei Comuni di Guardiagrele, Orsogna, Crecchio, Ortona e Pennapiedimonte. Giovani artisti, performer, autori contemporanei e nuovi cineasti provenienti da ogni parte del mondo, potranno esibirsi, presentare le proprie opere e incontrare il pubblico nella splendida scenografia dei luoghi d’Abruzzo.

“Sosteniamo Artinvita sin dalla sua prima edizione perché ci rispecchiamo negli stessi valori, a partire dall’importanza delle persone – ha dichiarato Emanuela D’Intinosante, HR Manager Italy di Serenity Ontex – un elemento che il Festival interpreta attraverso l’arte, una delle più alte forme di espressione dell’essere umano. Allo stesso modo in Serenity coltiviamo questo valore mettendo al centro delle nostre attività le esigenze delle persone che utilizzano i nostri prodotti e al tempo stesso quelle di chi lavora con noi.

Quest’anno poi Artinvita assume un significato particolare, di rinascita. In Serenity siamo riusciti a superare la pandemia proprio mettendo sempre le persone al centro – ha concluso Emanuela D’Intinosante – da un lato garantendo a chi utilizza i nostri prodotti gli stessi eccellenti standard di qualità e di servizio di sempre, dall’altro valorizzando e proteggendo le persone che lavorano in Serenity, alle quali va la nostra gratitudine per il loro impegno che non è mai venuto meno, neppure nei momenti più duri della pandemia”.

Emanuela D’Intinosante sarà presente anche il 22 giugno alla conferenza stampa inaugurale di Artinvita, presso il Palazzo della Regione a Pescara, insieme agli organizzatori del Festival e ai Sindaci dei comuni che hanno aderito all’iniziativa.

La direzione artistica dell’evento è curata dal duo italo-francese Amahì Camilla Saraceni e Marco Cicolini. “Anche per questa edizione abbiamo avuto la conferma della splendida intesa con Serenity, una delle eccellenze produttive del territorio – ha commentato Marco Cicolini – ed è anche grazie al supporto di aziende come Serenity che il Festival si sta affermando sempre più come un punto riferimento culturale per il Centro Italia. Consideriamo l’edizione 2021 come quella della ripartenza e da qui guardiamo con fiducia e rinnovata energia al futuro”.

Per ulteriori informazioni sul ricco programma di Artinvita, visita il sito artinvita.com e i canali social ufficiali dell’evento.

Serenity

I prodotti Serenity nascono dall’impegno e dalla sensibilità dell’azienda volti ad aiutare le persone a conservare la propria autonomia e la propria libertà, restituendo a donne e uomini la serenità di una vita attiva e la sicurezza psicologica nel rapporto con un contesto sociale sempre più dinamico. Oltre 40 anni di esperienza nella fornitura di ausili per l’incontinenza che raggiungono l’utilizzatore attraverso tutti i canali distributivi. Una conoscenza approfondita delle esigenze del mercato e delle persone. Serenity è leader in Italia nella ricerca, nello sviluppo e nella diffusione di ausili innovativi. Questi i numeri della capacità produttiva Serenity in Italia: 260 dipendenti, oltre 300 collaboratori, 163.000 mq di superficie del sito produttivo di Ortona (CH) con produzione a ciclo continuo. Oggi oltre un milione di persone utilizzano prodotti Serenity.

Serenity è parte del Gruppo Internazionale Ontex, nato nel 1979 e con sede centrale a Bruxelles. Il Gruppo commercializza i propri prodotti in oltre 110 Paesi con più di 30 marchi. Ontex ha 18 siti produttivi, 9 centri R&D e oltre 10.000 dipendenti nel mondo, di 50 nazionalità. ll fatturato (2019) si attesta oltre i 2,28 mld di Euro ed è quotato alla Borsa di Bruxelles (EBR: ONTEX).