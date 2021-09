Serata dedicata a educazione e sicurezza al Mercatino dei Bambini

MONTESILVANO – Una grande festa per la serata dedicata all’educazione e alla sicurezza al Mercatino dei Bambini al Pala Congressi Dean Martin di Montesilvano. Ospiti di eccezione la Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Pescara.

Presenti alla serata uomini del Comando Provinciale di Pescara comandato dal Colonnello Vincenzo Grisorio con il Tenente Marsilio della sezione operativa del gruppo GDF di Pescara, il luogotenente Bruno responsabile del personale del Comando Provinciale di Pescara, il maresciallo Nucibello il brigadiere Scopel e l’appuntato Leva del gruppo cinofili, con le due unità DAB e CAFFE’, gli appuntati Renzetti e Sorrentino del gruppo speciale A.T.P.I. (antiterrorismo e pronto intervento) e gli appuntati Berardi, Triozzi e Melio.

Nell’ambito della serata, sono state compiute due vere e proprie simulazione di ritrovamento di stupefacenti e di traffico di valori, all’interno di un’auto che, ”……. fermata dall’alt delle fiamme gialle, è stata poi oggetto “di fiuto e di ispezione, sia sul mezzo che sul conducente” inoltre è stata effettuate anche una dimostrazione di identificazione di soggetto sospetto e al ritrovamento di una valigia contenente valori da esportare illegalmente”.

E’ stato altresì illustrato dal Tenente Marsilio ai presenti, ed in particolare ai tanti bambini, le modalità con cui si svolgono le attività antidroga, che servono sia a combattere il fenomeno della diffusione degli stupefacenti e sia a prevenire eventuali altri reati.

In esposizione anche una unità mobile anti-terrorismo particolarmente attrezzata, con strumenti elettronici, e una unità “civetta” per particolari operazioni. Presente alla serata anche una rappresentanza dell’ANFI con il Vice Presidente D’Antuono.(Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia).

Una targa ricordo della serata è stata consegnata dall’Assessore Debora Comardi e dal presidente di Amare Montesilvano Renato Petra al Tenente Marsilio L’assessore Comardi ha dichiarato che questa splendida ed istruttiva dimostrazione per i ns. ragazzi con l’unità cinofila della GDF di Pescara. “Occasione come questa risultano particolarmente formative per i ns giovani che si avvicinano al mondo della legalità attraverso il gioco e la curiosità” Tante foto sono state scattate sui mezzi presenti e tra i cani ma tante domande sono state rivolte dai bambini, ma anche dai genitori.

Distribuiti a tutti i presenti i gadget della Guardia di Finanza penne, libri, matite, pennarelli e giornalini.

“Una gran bella serata quella trascorsa nell’Isola dei Bambini di Amare Montesilvano a conclusione della stagione estiva 2021 che ha visto la partecipazione di tantissimi bambini alle nostre attività accompagnati dai loro genitori che oltre al consueto mercatino hanno potuto assistere ad una vera e propria lezione sulla prevenzione e sicurezza” ha dichiarato soddisfatto il Presidente di Amare Montesilvano Renato Petra.