I° Abruzzo Classica Festival al Museo delle Genti d’Abruzzo

PESCARA – L’Associazione Mozart Italia di Pescara Chieti apre la prima edizione dell’ “Abruzzo Classica Festival” presso l’Auditorium Petruzzi del Museo delle Genti d’Abruzzo. Il Festival, organizzato dal M° Giulio Maria Mennitti, violinista, si terrà presso dal 5 al 11 settembre e si svolgerà con sette concerti tenuti dai seguenti musicisti, tutti di fama internazionale, sebbene alcuni di essi siano giovanissimi, che suoneranno un programma prestigioso:

5/9 – l’eclettica Aksinja Xhoja – pianista concertista di origine albanese – musiche di J. S. Bach, W. A. Mozart e L. Van Beethoven;

6/9 – il virtuosistico Duo Zamara Dominika (canto) e Ippazio Ponzetta (pianista, concertista e compositore) – arie e momenti musicali di W.A. Mozart, V. Bellini, I. Ponzetta, F. Chopin e G. Enescu;

7/9 – il Weltathem Duo di fama internazionale, composto dai giovani M° Cremona Gianluca (pianista) e M° Michela Puca (violino) – musiche di F. Shubert, C. Debussy e F. Poulenc;

8/9 – Andrea Simone De Nicolò – quindicenne pianista concertista, vincitore di innumerevoli concorsi – musiche di J.S. Bach, D. Scarlatti, W. A. Mozart, F. Chopin, C. Debussy, S. Prokofiev e S. Rachmaninoff;

9/9 – lo strepitoso duo M° Leonardo Ascione (violoncello) e M° Fabio Fornaciari (piano) – di collaudato successo – musiche di L. Janacek, N. Boulanger, F. Chopin e C. Debussy;

10/9 – il duo di giovani talenti di chiara fama, formato dalla ventenne pluripremiata M° Ginevra Tavani (violino) e dal virtuosista ventriquattrenne M° Mattia Fusi (piano) – musiche di Brahms, Poulenc e Ravel;

11/9 – il pluripremiato M° diciottenne Francesco Maria Navelli – pianista concertista – chiusura del festival con un virtuosistico recital.

L’ingresso è gratuito ma con green pass al seguito.