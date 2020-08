Sentiero nella Valle dell’Orfento: turista si rompe una spalla, soccorso

CARAMANICO TERME (PE) – Oggi pomeriggio stava percorrendo con alcuni amici un sentiero nella Valle Dell’Orfento, nel cuore del Parco Nazionale della Majella, in territorio di Caramanico Terme (Pe), un turista di Arezzo di 34 anni, quando ad un tratto è scivolato e si è rotto una spalla.

Gli amici che erano con lui hanno allertato il Soccorso Alpino e Speleologico d’Abruzzo, prontamente intervenuto con una squadra di terra e con l’elicottero del 118, decollato dall’aeroporto di Preturo (Aq). Giunti sul luogo dell’incidente gli uomini del Soccorso Alpino e l’equipe del 118 hanno provveduto a stabilizzare il turista toscano, imbracato in barella e recuperato con il verricello, per essere trasportato con l’elicottero del 118 in ospedale.