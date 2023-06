L’AQUILA – Inserita tra gli sport olimpionici nel 2007, la danza sportiva rappresenta la naturale evoluzione di una disciplina caratterizzata dall’espressione artistica coniugata con una sportiva, con un livello agonistico molto impegnativo.

La cultura delle competizioni di danza si afferma a partire dagli inizi del ‘900, sia sul piano della elaborazione di teorie e tecniche sia come confronto atletico sulle piste: il ballo diventa progressivamente una disciplina che richiede molto impegno e si connota sempre più come attività sportiva. Nonostante il percorso evolutivo di questa disciplina però sia stato lungo e faticoso, oggi le gare di ballo sportivo annoverano tra i protagonisti atleti molto apprezzati da giurie altrettanto qualificate in contesti di particolare pregio.

Una forma mentis che non può prescindere dalla fusione dell’alto valore estetico strettamente connesso alla tecnica e al gesto atletico. In quest’ottica l’ASD Sensazione di Movimento L’Aquila si distingue da oltre 20 anni partecipando con i propri atleti a competizioni di livello.

Molto importanti i risultati conseguiti lo scorso weekend a Rimini durante il Campionato Nazionale di Danza Sportiva denominato “CIDS, si balla”, un red carpet di assoluto prestigio organizzato dal Coordinamento Italiano Danza Sportiva (CIDS). L’evento che comprende la disciplina delle danze di coppia, ha annoverato la partecipazione di agonisti provenienti da tutta la penisola.

Un giornata da incorniciare per le grandi soddisfazioni che ci hanno regalato gli allievi Aquilani di Sensazione di Movimento.

Romano Lenza e Linda Tersigni nel settore pre-agonistico conquistano la finale piazzandosi al 5° posto per il V.Viennese e al 7° posto per il quick step. Eccezionale risultato per il loro 1° Campionato.

Fabrizio Cloro e Daniela Fracassi in classe B1 conquistano l’ambitissimo podio piazzandosi al 3° posto! Eccellente risultato al loro primo campionato in classe B1.

Mauro Dassatti e Tiziana Galassi si piazzano al 9 posto su 23 coppie al loro primo campionato in classe A.

E dulcis in fundo: Amedeo Gregori e Caterina D’ Agostino conquistano il PRIMO POSTO in classe A regalando una gioia immensa a tutto il team di Sensazione di Movimento.

Un plauso particolare a questi atleti dai Tecnici M° Antonello Dinisi e M° Roberta Iannarelli che sottolineano il grande orgoglio per tutta la società sportiva constatare l’impegno quotidiano e l’immancabile determinazione dei propri tesserati nel raggiungimento di obiettivi così qualitativi per tutto il gruppo.

Prossima tappa impegnativa sarà il Campionato organizzato dalla Federazione Italiana Danza Sportiva che si terrà sempre a Rimini nel prossimo luglio.