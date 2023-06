Torna anche in Abruzzo la Notte Romantica: ecco dove e quando

Appuntamento sabato 24 giugno in 21 borghi abruzzesi aderenti alla manifestazione, giunta quest’anno alla sua ottava edizione

REGIONE – Sabato 24 giugno 2023 torna anche in Abruzzo l’appuntamento con “La Notte Romantica nei Borghi più belli d’Italia”. La manifestazione, che, come di consueto, si svolgerà il sabato successivo al solstizio d’estate, é giunta ormai alla sua ottava edizione.

Per l’occasione ci saranno eventii diffusi nei 21 aderenti, che diventeranno così i protagonisti di una serata indimenticabile dedicata a tutti gli innamorati. I borghi che proporranno l’evento saranno illuminati a lume di candela e offriranno un ricco programma di iniziative. Attraverso il teatro, la musica, la danza, il cinema, mostre, proiezioni, concorsi e molto altro, l’Amore e il romanticismo saranno celebrati nelle piazze, nei palazzi e nelle vie dei borghi.

Confermato anche lo speciale Focus “Flash Mob Unplugged“, un invito a tutti coloro che suonano uno strumento, sia a livello amatoriale che professionale, a recarsi nei borghi per esibirsi in maniera spontanea suonando la propria musica negli angoli più suggestivi dei borghi.

Già dalla prima edizione, nel 2015, la Notte Romantica nei Borghi più belli d’Italia si è rivelata uno degli eventi più interessanti di manifestazioni turistico-culturali e di intrattenimento del nostro Paese, con ogni anno una media di 500mila visitatori nei borghi che organizzano l’evento. E anche quest’anno, visto l’alto numero di adesione da parte dei borghi, ci si attende un successo. Di seguito, suddiviso per Regioni, l’elenco dei borghi in cui si potrà respirare la magica atmosfera di questo evento.

Ecco l’elenco dei borghi più belli d’Italia in Abruzzo che hanno in programma eventi speciali per il 24 giugno 2023:

Abbateggio, Anversa Degli Abruzzi, Bugnara, Campli, Caramanico Terme, Casoli, Castel del Monte, Castelli, Città Sant’Angelo, Guardiagrele, Navelli, Penne, Pacentro, Penne, Pettorano Sul Gizio, Rocca San Giovanni, Scanno, Tagliacozzo.