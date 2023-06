“Rincorrendo un sogno”, presentazione del libro a Lanciano

LANCIANO – Sabato 24 giugno alle ore 16, a Lanciano, sarà presentato il volume “Rincorrendo un sogno. Storie di coppie che non si sono mai arrese”, scritto dal Dottor Giuseppe Salvatore, “un medico con una grande dedizione verso le sue pazienti e verso la professione medica”, edito dalla Nuova Gutemberg di Lanciano. Specialista ostetrico-ginecologo, il Dottor Salvatore ha lavorato presso l’ospedale di Chieti ed ha esercitato la libera professione a Lanciano. Ad ASM lo lega un lungo sodalizio solidale, che ha permesso un’ampia diffusione in Abruzzo degli scopi dell’Associazione.

Dopo il successo di “Pensierando”, il cui ricavato è stato interamente donato ad ASM grazie alla generosità dell’autore, anche i proventi di questo secondo libro andranno a sostenere le attività a difesa della salute di gestanti e neonati, la cui filosofia coincide pienamente con quella che ha animato tutta la missione medica del benefattore abruzzese, che insieme all’editore Giuseppe de Pasqua ha condiviso l’intento solidale del progetto. In particolare, le vendite del volume saranno devolute alla campagna per l’acquisto e la donazione a diversi ospedali italiani di sofisticati respiratori di ultima generazione, in grado di aumentare le probabilità di sopravvivenza dei più fragili fra i neonati prematuri.

Alla presentazione interverranno:

Avv. Filippo Paolini, Sindaco di Lanciano

Dott. Maurizio Fabbri, Segretario Generale di ASM Onlus

Prof. Domenico Arduini, Ordinario Ginecologia e Ostetricia Università Tor Vergata Roma

e Presidente del Comitato Scientifico di ASM Onlus

Prof. Diego Gazzolo, Direttore Terapia Intensiva Neonatale dell’Ospedale di Chieti

Dott. Giuseppe Salvatore, autore, Ostetrico-Ginecologo

Editore Giuseppe de Pasqua , Nuova Gutemberg Lanciano

Presenterà Gioia Salvatore, giornalista