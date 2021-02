Scuola, didattica in presenza sospesa a Pescara fino all’8 marzo

PESCARA – Il sindaco di Pescara Carlo Masci firmerà l’ordinanza che dispone la proroga di ulteriori sette giorni dello stop alle lezioni in presenza nella scuole comunali, fino al prossimo 8 marzo. E’ la diretta conseguenza di quanto emerso dalla riunione del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica tenutosi nel pomeriggio, presieduto dal Prefetto Giancarlo Di Vincenzo e incentrato sugli sviluppi dell’emergenza sanitaria.

Il provvedimento sarà ufficializzato una volta notificata, presso gli uffici del primo cittadino, la relazione dei dirigenti medici della Asl – a loro volta presenti alla riunione odierna del Comitato – con la quale sarà formalmente certificata la mancanza dei parametri epidemiologici minimi per ipotizzare una riapertura delle lezioni in presenza, lezioni in presenza che comunque erano già sospese, a favore della DAD, fino alla fine del mese di febbraio.

Il provvedimento interesserà la scuola dell’Infanzia, la scuola Primaria e le secondarie di Primo Grado; dalla relazione della Asl – attesa nelle prossime ore – si capirà se saranno coinvolti anche gli Asili-Nido, in quanto, a detta dei responsabili medici della Asl presenti questa sera, in quella fascia d’età gli effetti del Covid permangono molto meno rilevanti.