Scuola di internet per tutti: ecco come partecipare online

Disponibili per tutti i suoi associati le lezioni gratuite della “Scuola di internet per tutti” promossa da TiM e Fondazione Mondo Digitale

CHIETI – Hai già dimestichezza con il mondo digitale e vuoi migliorare le tue competenze? Erga Omnes ha stretto con la Fondazione Mondo Digitale una collaborazione per dare l’opportunità ai cittadini del territorio (di tutte le età) di sfruttare al meglio gli strumenti offerti dal digitale che consentono di migliorare la propria vita quotidiana.

“La scuola di Internet per tutti” è promossa da TIM in collaborazione con Fondazione Mondo Digitale nell’ambito del programma nazionale Risorgimento Digitale, sostenuto da istituzioni, aziende e società civile per accelerare il processo di digitalizzazione del nostro Paese.

La prima lezione è giovedì 4 febbraio alle ore 16.30.

Gli incontri si svolgeranno on-line e sono totalmente gratuiti, gestiti da professionisti esperti nel settore, si articolano in 4 webinar (di un’ora ciascuna) che affrontano le seguenti tematiche:

Uso nuovi device (cellulari e tablet) ottimizziamo e personalizziamo le configurazioni dei nostri dispositivi. Pagamenti digitali in sicurezza, come pagare online: home banking, e-commerce e shopping online.

IO Cittadino Digitale: Conosciamo gli strumenti digitali della PA per migliorare la nostra vita

Salute e benessere on line: le applicazioni per salute, benessere e tempo libero.

Al termine degli incontri, i partecipanti riceveranno un attestato con il livello di competenze raggiunte.

COME PARTECIPARE

Per iscriversi è necessario compilare il form di adesione al seguente link: https://forms.gle/SKvooEAafaAHPFvC8

Per maggiori informazioni:

Tel. 0871-450291

E-mail: info@erga-omnes.eu