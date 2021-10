Scuola civica di Musica e Teatro a Montesilvano: info corsi e prezzi

MONTESILVANO – L’assessore alla Cultura Sandra Santavenre ha incontrato il direttore artistico della Scuola civica di Musica e Teatro Ildebrando D’Arcangelo e i nuovi coordinatori della sezione classica e moderna e jazz, Linda Piovano e Simona Capozucco. Alla riunione era presente anche la coordinatrice della sezione di teatro Tiziana Di Tonno, nominata precedentemente. I corsi sono già iniziati e quest’anno ci sono 57 iscritti al dipartimento classico e 43 a quello moderno. Per la prima volta dall’istituzione del dipartimento prenderanno il via anche i corsi di teatro con Francesco Centorame e Giò Di Tonno.

L’iscrizione ai dipartimenti di musica è di 50 euro e se gli allievi appartengono allo stesso nucleo familiare si paga una sola quota. La quota mensile per i minorenni è di 80 euro e prevede 4 lezioni da 60 minuti individuali e 4 di solfeggio, per gli allievi residenti maggiorenni la lezione di strumento e di solfeggio è di 105 euro per i non residenti maggiorenni la quota è di 145 euro. La quota per il teatro è di 60 euro.

“L’obiettivo è di rilanciare la scuola facendola interfacciare anche con scuole estere, grazie alla presenza di un direttore artistico come Ildebrando D’Arcangelo, baritono di fama internazionale – afferma l’assessore Santavenere -. La nostra amministrazione comunale intende potenziare e aumentare il livello qualitativo, dando nuove e importanti opportunità agli iscritti. Le tariffe sono rimaste invariate dal 2012 con una particolare attenzione per i residenti a Montesilvano e per coloro che in famiglia hanno più componenti iscritti”.

I coordinatori sono stati scelti dal direttore D’Arcangelo e avranno il compito di affiancarlo nelle attività artistiche della scuola. Linda Piovano, proviene da una famiglia di musicisti, suona il pianoforte da quando aveva 4 anni, attualmente insegna anche al Conservatorio di Fermo e svolge l’attività concertista. In estate organizza al Pala Dean Martin delle masterclass in pianoforte con allievi provenienti da tutto il mondo.

Simona Capozucco collabora con noti musicisti e arrangiatori dell’ambito jazz, è una flautista, è docente di canto moderno e jazz e collabora con noti musicisti e arrangiatori dell’ambito jazz.

“Intendiamo coinvolgere nel dipartimento classico i bambini delle scuole primarie e i ragazzi delle scuole secondarie per rinvigorire, soprattutto dopo l’emergenza sanitaria, le nostre attività – afferma Linda Piovano -. Stiamo cercando di girare dei video promozionali utili a presentare i corsi della scuola civica. L’obiettivo inoltre è quello di poter svolgere dei concerti anche nelle scuole così da far capire ai più piccoli l’importanza della musica. A partire da questo anno spero di poter contribuire ad aprire nuove sezioni di strumento come il violoncello”.

“Per ciò che concerne l’organizzazione del dipartimento moderno – spiega Simona Capozucco – in accordo con il nostro direttore artistico, c’è la volontà di una totale collaborazione tra i docenti e gli allievi delle varie classi, in particolare con il dipartimento classico e con quello di teatro. Per i corsi, oltre a quelli ordinari, si sta lavorando per realizzare dei laboratori complementari da aprire ad una utenza, che non può frequentare un corso ordinario, ma che per attitudine vuole mettere in gioco il proprio talento canoro attraverso degli ensemble”.

Tiziana Di Tonno, affermata attrice di cinema e teatro, si avvarrà di importanti collaborazioni: “Il corso di cinema sarà tenuto due volte al mese, il sabato, da Francesco Centorame, e sarà utile anche per preparare i ragazzi alla conoscenza di un testo per i casting, inoltre faremo degli stage con attori aperti a tutti. Giò Di Tonno, a partire da gennaio, farà degli stage di musical. Il corso per ragazzi e adulti di recitazione e drammatizzazione con dizione, improvvisazione e lettura interpretativa sarà tenuto da me, mentre la docente Valentina Papagna si occuperà solo dei bambini. Si può fare una prova per poi decidere se iscriversi. Auspico una collaborazione con gli altri dipartimenti sia classico sia moderno e al momento stiamo già lavorando a un saggio di Natale con tutti gli allievi”.