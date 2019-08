Scuola Calcio Teramo, presentate le linee programmatiche

Il Presidente Iachini: «è un obiettivo imprescindibile del nostro club, perché la società deve tornare a dotarsi di tutte le attività connesse e delle relative infrastrutture»

TERAMO – In mattinata, direttamente sul rettangolo verde del campo “Acquaviva”, sono state illustrate le linee programmatiche della nascente “Scuola Calcio Teramo”. Ad esporle, inizialmente, il Presidente della S.s. Teramo Calcio Franco Iachini: «La Scuola Calcio è un obiettivo imprescindibile del nostro club, perché la società deve tornare a dotarsi di tutte le attività connesse e delle relative infrastrutture. Fino al 30 giugno prossimo proseguiremo regolarmente con l’accordo in essere con la “Bonolis”, che potrà fregiarsi del titolo di società aderente alla Teramo Calcio, poi dalla prossima stagione sarà nostra intenzione allargare gli orizzonti anche ad altre scuole calcio del territorio, perché la pluralità di iniziative dislocate in provincia possono solo apportare evoluzioni positive, utili a far emergere nuovi talenti. La nostra sarà una Scuola attenta al sociale, le tariffe saranno concorrenziali, con particolare premura per le classi disagiate».

Gli fa eco il Responsabile tecnico delle Giovanili biancorosse Cetteo Di Mascio: «L’obiettivo è quello di avvicinare le altre realtà per operare in sinergia, riallacciare o favorire i rapporti già esistenti con tutti, avvicinare e non dividere, perché soltanto con un largo bacino d’utenza, possono aumentare le possibilità di scovare potenziali talenti, con i nostri formatori che dovranno essere bravi nell’esaltarne le caratteristiche».

Nei prossimi giorni, sui canali ufficiali del club, verranno rese note tutte le informazioni utili per iscriversi alla Scuola Calcio Teramo.