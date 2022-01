Chieti, screening nelle scuole: ecco quando si svolgerà

Sindaco e assessori: “Necessario rispondere alla campagna per riprendere le lezioni con una fotografia aggiornata della situazione”

CHIETI – Sabato 8 e domenica 9 gennaio 2022, dalle ore 8 alle ore 20 (orario continuato) verranno eseguiti gli screening con tampone antigenico dedicati agli alunni, studenti e personale scolastico dei Comprensivi e Istituti scolastici cittadini e non di Chieti. Si tratta di un’iniziativa rivolta a ragazzi e personale delle scuole primarie e secondarie presenti in città, a partire dalle scuole elementari, poi medie e superiori, resa possibile dalla sinergia fra Regione Asl e Comuni con la Struttura Commissariale del generale Figliuolo per le attività di testing anti Covid negli istituti scolastici, portate avanti dal personale medico dell’Arma dei Carabinieri e dell’Esercito.

I test si svolgeranno su due hub:

– nella palestra dell’Itis Luigi di Savoia di Chieti in via d’Aragona.

– nei locali dell’Istituto professionale U. Pomilio in Via Colonnetta 124.