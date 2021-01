Screening gratuito anti Covid-19 dell’Associazione Amici di Alessia Onlus

TERAMO – L’Associazione “Amici di Alessia Onlus”, con il contributo di Ivan Verzilli, avvierà nei prossimi giorni un intervento straordinario gratuito di screening contro il Covid-19 per i propri tesserati, i loro famigliari e per chi ne dovesse fare esplicita richiesta.

“Amici di Alessia Onlus” opera già da diversi anni nella provincia di Teramo portando assistenza medico legale ai pazienti affetti da miastenia gravis ed alle loro famiglie. In questi ultimi mesi l’Associazione sta attivando interventi mirati verso diversi gruppi di popolazione che sono particolarmente esposti al rischio di contagio.

Si partirà con un primo stock di tamponi in base alle necessità che si riscontreranno e ci si attiverà anche per trovare ulteriori fondi per poter ampliare la disponibilità di tamponi.

“E’ nostra intenzione lavorare in stretto coordinamento con medici di famiglia e unità speciali di continuità assistenziale qualora si individuassero positività per fornire loro tutto il nostro supporto in questo momento difficile”.

Per prenotazioni e informazioni rivolgersi al numero dell’Associazione 393-4786988.