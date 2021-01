Coronavirus, crisi settore della ristorazione: la nota di Lega Abruzzo

REGIONE – “Abbiamo preso contezza delle richieste avanzate da Confartigianato Abruzzo che rappresenta migliaia di imprenditori associati; siamo ben consapevoli che, a causa dei vari lockdown, la categoria dei ristoratori sia stata ed è la più penalizzata. In Germania,a ogni chiusura corrisponde un risarcimento immediato, diretto, entro una settimana. Quindi se per motivi sanitari si chiude un’attivita’ economica, deve esserci la certezza di un rimborso immediato. In Germania funziona cosi’, in Italia, col governo Pd-5S, purtroppo funziona diversamente.

La Lega non promette miracoli ma sicuramente ci impegneremo per avere una cognizione precisa dell’entità dei ristori stanziata dal governo nazionale e, qualora fosse insufficiente, chiederemo il sostegno del nostro segretario federale, Matteo Salvini, e dei nostri parlamentari affinché venga data dignità alla categoria dei ristoratori , nessuno deve essere dimenticato. Ci batteremo per la pace fiscale, lavoreremo sull’accesso agevolato al credito ,sulla semplificazione e sul rilancio del turismo“ così in una nota il Gruppo consiliare Lega Abruzzo Salvini Premier in Regione Abruzzo a margine della conferenza stampa svoltasi con Confartigianato.