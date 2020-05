Scomparsa tre poliziotti, cerimonia a Montesilvano oggi per ricordarli

MONTESILVANO – Questa mattina nel parco Adriatico il sindaco Ottavio De Martinis e una delegazione del Coisp, nel corso di una cerimonia hanno ricordato Maurizio Formisano, Fabrizio Di Giambattista e Valerio Valentini, i tre poliziotti che quindici anni, l’11 maggio del 2005, persero la vita in un tragico incidente aereo. I tre poliziotti, precipitarono in mare mentre sorvolavano in servizio le acque dell’Adriatico, nei pressi di Fossacesia.

Facevano parte dell’11° reparto volo della polizia di Pescara ed erano anche colleghi e amici del sindaco De Martinis. Sulla lapide a loro dedicata, all’interno del giardino pubblico, di via D’Andrea è stato deposto un mazzo di fiori alla presenza di familiari e amici.

“Nel primo anno del mio mandato da sindaco mi sarebbe piaciuto ricordare Fabrizio, Maurizio e Valerio, con i quali ho condiviso tanti momenti lavorativi belli, con una cerimonia più importante – ha spiegato il sindaco De Martinis – , ma in questo momento di emergenza non abbiamo potuto estendere l’invito anche alla cittadinanza. Ringrazio il Coisp, che in questi anni ha sempre ricordato i colleghi e che ha ben pensato di realizzare nel 2009 una lapide all’interno del parco Adriatico”.