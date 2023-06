Scomparsa di Giorgio Massari, il messaggi di cordoglio

L’AQUILA – “Giorgio era un punto di riferimento, assieme a un buon bicchiere di vino dispensava sempre cordialità e affetto a chiunque frequentasse il bancone de Ju Boss anche solo sporadicamente”. È il ricordo del senatore Guido Liris di Giorgio Massari. “Alla sua famiglia, alla moglie e ai figli che portano avanti un’attività storica sopravvissuta a ogni epoca, invio le mie più sincere condoglianze”.

“Giorgio Massari de Ju boss non c’è più. Una notizia dolorosa. Sono nata in Via Castello e la cantina dei fratelli Massari era li. Ci passavo ogni giorno per andare al Forno milanese a comprare la pizza. E si vedeva sempre un gran lavorio, anche nel magazzino dove c’era il vino che veniva portato in casa. Poi è diventato un luogo diverso, di ritrovo, di brindisi, di chiacchiere, ho foto bellissime di momenti importanti della mia vita che di sono svolti li, tra i sorrisi. Ho portato in questo posto iconico, artisti, cantanti, giornalisti, personaggi importanti delle istituzioni che rimanevano sempre affascinati dal luogo e dalla familiarità che si era naturalmente instaurata grazie a questa bella famiglia. La perdita di Giorgio è un dolore, ma sappiamo tutte e tutti che ju boss continuerà ad essere quello che è e che ognuno di noi entrando lì, continuerà a sentirlo dietro il banco come presenza viva. Un abbraccio a tutta la famiglia Massari ed alla grande famiglia de ju boss“. Così l’on Stefania Pezzopane, consigliera comunale, ricorda Giorgio Massari.