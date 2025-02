Scomparsa Donato Lombardi, il cordoglio di Confindustria L’Aquila e Abruzzo

AVEZZANO – “Con la scomparsa del Cavaliere Donato Lombardi l’associazione Industriali perde un imprenditore illuminato, un uomo onesto, punto di riferimento della comunità locale. Già presidente di Confindustria L’Aquila e Confindustria Abruzzo, ha dato un forte impulso alla crescita dell’Associazione grazie ad una visione moderna di sviluppo industriale”.

Il presidente uscente di Confindustria L’Aquila Abruzzo Interno, Riccardo Podda, ha espresso profondo cordoglio, anche a nome di tutti gli Industriali di Confindustria L’Aquila, per la morte di Donato Lombardi, che si è spento dopo una breve malattia nella clinica Di Lorenzo di Avezzano.

“Considerato il re dell’acciaio in Italia“, ricorda Podda, “ha contributo con lungimiranza e spirito visionario allo sviluppo economico e industriale della Marsica e dell’intera Regione“. La fornitura di travi d’acciaio della Presider sono state utilizzate per la realizzazione di numerose e importanti infrastrutture, in Italia e all’Estero. “Persona garbata, elegante, gentile e generosa mostrava una particolare sensibilità al mondo dei giovani, alla formazione e al collegamento con il sistema scolastico e universitario“, ricorda Podda, “la sua morte lascia un vuoto profondo il coloro che lo hanno conosciuto e apprezzato. Alla sua famiglia e ai figli va il mio cordoglio personale e quello della comunità Confindustriale tutta”.