Scomparsa di Gino Strada, il cordoglio di Progetto Comune Bolognano

BOLOGNANO – Il Comune di Bolognano perde un grande riferimento tra i propri cittadini onorari: è venuto a mancare all’età di 73 anni Gino Strada, medico chirurgo e fondatore di Emergency, l’associazione umanitaria internazionale per la riabilitazione delle vittime della guerra e delle mine antiuomo. Una vita a servizio delle persone in difficoltà, dal Ruanda all’Italia, tra impegno politico e medicina.

Il gruppo consiliare Progetto Comune, con il capogruppo Antonio Di Marco, esprime dispiacere per la perdita di questo uomo che ha messo la vita degli altri davanti alla sua; a Gino Strada il 16 dicembre 2002 furono consegnate simbolicamente le chiavi della città e conferita la cittadinanza onoraria di Bolognano, sotto l’amministrazione del sindaco Claudio Sarmiento, riconoscendo in Gino Strada una personalità straordinaria per l’importante contributo alla pace e allo sviluppo umano, all’insegna dei valori dell’integrazione e della coesione sociale.

Auspichiamo che l’attuale amministrazione si attiverà per mantenerne vivi memoria e pensiero del suo cittadino onorario, che con coraggio e perseveranza, attraverso l’impegno di Emergency a difesa dei più deboli, si è occupato di chi soffre e resta ai margini della società, rendendo alla comunità un servizio di crescita e miglioramento.