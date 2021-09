Scomparsa di Emilio Trasarti, il cordoglio di D’Alberto

TERAMO – “Esprimo profondo cordoglio per la scomparsa del caro Emilio Trasarti. Mi legava a lui una grande stima per le qualità umane e professionali che personalmente ho potuto constatare e mi è caro il ricordo della descrizione felice che mi faceva mio nonno Guido, che con Emilio aveva lavorato per anni all’Edigrafital. Con Trasarti, Teramo perde una persona appassionata del suo lavoro, ricca di inventiva e di capacità e il territorio tutto viene privato di una competenza unica che tanto ha saputo dare e fare. Alla famiglia vanno le mia più profonde condoglianze e un caloroso sentimento di vicinanza” sono le parole di cordoglio del sindaco di Teramo, Gianguido D’Alberto per la scomparsa di Emilio Trasarti.

