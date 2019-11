Scomparsa di Don Domenico Panetta, lutto cittadino a Giulianova

GIULIANOVA (TE) – Il Sindaco Jwan Costantini ha proclamato il lutto cittadino con ordinanza per sabato 30 novembre, in concomitanza con la celebrazione dei funerali di Don Domenico Panetta, che si svolgerà nella stessa giornata al Santuario di San Gabriele alle ore 9 e 30, facendo quindi ammainare a mezz’asta, o listandole a lutto, le bandiere presenti negli edifici comunali. In occasione del lutto cittadino annullati tutti gli eventi istituzionali dell’Ente.

