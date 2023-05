Vasto, finanziamento per eventi nazionali Beach Soccer e Volley

VASTO – Ammontano complessivamente a €75.000 le risorse stanziate dalla Regione Abruzzo in favore del Comune di Vasto. Nello specifico, €50.000 euro saranno destinati per la Coppa Italia della Serie A di Beach Soccer, in programma dall’8 all’11 giugno presso l’area eventi del Lungomare Duca degli Abruzzi; €25.000 per l’organizzazione della Tappa del Circuito Serie Nazionale Beach Volley, prevista verosimilmente ad inizio settembre.

“Un altro risultato positivo da me fortemente voluto e che testimonia il grande interesse della regione per il territorio con l’obiettivo di promuovere lo sport tra i giovani”. Queste le parole del Presidente della Commissione “Territorio, Ambiente e Infrastrutture” della Regione Abruzzo Manuele Marcovecchio in una nota. “L’impegno della regione trova così concretezza attraverso il sostegno concreto per lo svolgimento di due appuntamenti di rilievo nazionale, motivo di orgoglio per Vasto e l’Abruzzo intero.”