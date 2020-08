Scomparsa di Abramo Micozzi, il cordoglio di Lorenzo Cesa

REGIONE – “La scomparsa di Abramo Micozzi mi ha profondamente colpito e addolorato. Se ne va un uomo di grandi qualità umane che ci aveva impressionato per il suo infaticabile impegno politico”. É il ricordo che traccia il Segretario Nazionale dell’UDC, on. Lorenzo Cesa, appresa la notizia della morte dell’ex sindaco di Martinsicuro, Abramo Micozzi.

“Dapprima con la Dc e successivamente nell’Udc, Abramo è stato un punto di riferimento del nostro partito in Abruzzo e nell’area teramana in particolare – prosegue il Segretario Cesa -. É stato sempre vicino ai nostri valori sin da giovane e li aveva portati avanti con fierezza come amministratore comunale e provinciale. Per noi tutti dell’UDC è una grande perdita. Alla sua famiglia esprimo le mie più sentite condoglianze”.