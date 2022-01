Scogliera di Fossacesia, riparati in tempo di record i danni del maltempo

L’intervento era stato affidato nel dicembre 2021 alla ditta Inmare Srl di Termoli, per un costo di 100mila euro

FOSSACESIA – Sono stati velocemente ultimati i lavori di rafforzamento della scogliera, collocata obliquamente davanti alla riva della Piazzetta dei Pescatori, a Fossacesia Marina, danneggiata dalle forti mareggiate.

L’intervento, progettato dall’Ing. Daniela San Lorenzo e coordinato dall’ ing. Alessandra Ferrante responsabile del Settore Tecnico del Comune, era stato affidato nel dicembre 2021 alla ditta Inmare Srl di Termoli, per un costo di 100mila euro, stanziati da fondi regionali.

“Un intervento rapido e di questo devo dare atto con soddisfazione ai tecnici , Ferrante e San Lorenzo, alla ditta esecutrice – afferma il Sindaco Enrico Di Giuseppantonio -. Le condizioni climatiche buone nelle ultime settimane sono state infatti sfruttate appieno dalla Inmare, che ha provveduto a sistemare i 210 metri di scogliera, creando una barriera importante a tutela della spiaggia”.

Il sindaco Di Giuseppantonio ha nuovamente chiesto alla Regione ulteriori risorse finanziarie per far fronte alle gravi erosioni di altri tratti dei 5 chilometri di spiaggia. In particolare nella parte sud, situata nella zona di via Bartali.