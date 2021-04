Scanno, dalla Regione 100mila euro per riqualificazione centro storico

Il finanziamento sarà destinato ad interventi di sostituzione della pavimentazione nel quartiere Codacchiola

SCANNO – La Regione Abruzzo ha comunicato che il progetto presentato lo scorso autunno dall’Amministrazione comunale di Scanno, è stato ammesso a finanziamento. Si tratta di un contributo pari a 100.000 euro per la riqualificazione del Centro Sorico.

Nello specifico il finanziamento sarà destinato ad interventi di sostituzione della pavimentazione nel quartiere Codacchiola, a partire dalla ex Chiesa Anime Sante e da via Vallone, il rifacimento dello “scalone” e opere di abbattimento delle barriere architettoniche all’ingresso del Museo della Lana.

Con questo beneficio economico si consolida ulteriormente l’impegno della attuale Amministrazione finalizzato al reperimento delle economie per la realizzazione di interventi a beneficio della comunità.

In tre anni di intenso lavoro sono state reperite risorse per un totale di circa sette milioni di Euro. Gli uffici Comunali sono al lavoro per appaltare tutti i lavori per realizzare le diverse opere finanziate.