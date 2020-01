Scambio figurine oggi a Il Bosco Incantato di Montesilvano

MONTESILVANO – Sabato 25 gennaio dalle 16 alle 18 presso il Bosco Incantato Montesilvano evento per i più piccoli con lo Scambio Figurine: Calciatori, Adrenalyn XL, Cucciolotti, Artonauti, Me contro te, Lol, ecc. Un modo per confrontarsi e scambiarsi le figurine punto di incontro all’interno del locale​.

All’interno del negozio un mondo tutto particolare per il bambino. Buttare non va’ più di moda, e con poco si può rinnovare ogni giorno il guardaroba dei bimbi, salvaguardando anche l’ambiente un bene prezioso per tutti.

Non solo usato, infatti sono rivenditori delle migliori marche di giocattoli e puericultura. Se non disponibile in negozio tutto si può ordinare e nel giro di 48 ore c’è la disponibilità.