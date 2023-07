Scaletta del concerto di Mika a Chieti del 16 luglio [FOTO]

Il cantante libanese è stato protagonista di una serata spettacolare all’Anfiteatro La Civitella di Chieti con i suoi grandi successi e la sua capacità di coinvolgere il pubblico

CHIETI – Per chi ha avuto la fortuna di seguire il precedente evento del 1° agosto 2016 a Chieti parlare di concerto quando c’è Mika risulta un concetto piuttosto riduttivo. Ci ha messo poco anche questa volta il cantautore libanese naturalizzato britannico a entrare in confidenza con il caloroso e nutrito pubblico che ha riempito l’Anfiteatro La Civitella di Chieti. Sono le 21.24 quando seduto al pianoforte inizia un dialogo quasi sussurrando al pubblico. Fa caldo, si parte un pò in sordina sembrerebbe voler far credere, ma sono bastate le noti di “Lollipop” per dare il là a uno show da vivere a 360 gradi. Si perché dopo aver scaldato i motori con “Ready to call this love” e “Ice cream” è pronto a buttarsi in mezzo al pubblico prima tra i fortunati presenti nelle poltronissime quindi arrampicandosi sulle gradinate per saltare e cantare “Big girl (You area beatiful)”. Quindi ha fatto ha lanciato tra i primissimi brani “Relax, take it easy” tra le hit più celebri e non è mancato anche il brano tutto in italiano “Domani” del 2019.

Tra i siparietti curiosi della serata, l’incursione di una fans “poeta” che ,invitata a salire sul palco da Mika, gli ha rivolto una bella dedica che ha fatto emozionare lo stesso show man, un pò imbarazzato, ma anche tanto orgoglioso per l’affetto mostrato. Altro momento molto coinvolgente è stato quando è tornato in mezzo ai fans per cantare assieme “Stradust – vieni con me”. Il finale è stato un crescendo di emozioni tra luci, danza ed suggestivi effetti di luce. C’è stato anche un curioso siparietto con un volontario che seduto con lui al pianoforte ha suggerito alcune parole in abruzzesi che hanno molto divertito il pubblico.

E come non lanciare “Grace Kelly” al grido “Frechete” tra i tripudio dei presenti? Prima del bis spazio al suo grande successo “We are golden” quindi il brano “Love today” che ha concluso intorno alle 23.21 lo show. Il cantante ha promesso che sarà presente sicuramente e anche per scaramanzia una terza volta a Chieti indossando una curiosa maschera da tigre accompagnato da un bambino anch’esso vestito da piccola tigre. Una serata davvero speciale per i presenti che hanno potuto apprezzare il ben riuscito evento organizzato da Elite Agency Group e Alhena Entertainment in sinergia con il Comune di Chieti – Assessorato agli Eventi.

SCALETTA CONCERTO DI MIKA DEL 16 LUGLIO A CHIETI

Lollipop

Ready to call this love

Ice cream

Big girl (You are beautiful)

Tiny love

Relax, take it easy

Domani

Good guys

Underwater

Rain

Boum Boum Boum

Stardust

Elle me dit

Yo Yo

Happy Ending

Grace Kelly

We are golden

BIS

Love today